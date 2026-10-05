در پی حادثه حمله کمک‌خلبان در پرواز «فلای دبی» به مقصد تل‌آویو، نتانیاهو دستور داد تمامی پروتکل‌های امنیتی پروازهای بین‌المللی به مقصد اراضی اشغالی، به طور فوری مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

جوان آنلاین:دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی به رئیس شورای امنیت داخلی این رژیم دستور داده است تا با تعیین یک بازرس ویژه، تمامی جوانب امنیتی مربوط به فعالیت هواپیمایی‌های غیرنظامی خارجی که عازم این منطقه هستند، به‌طور جامع بررسی و ارزیابی شود.

پرواز هواپیمای اماراتی «فلای دبی» که صبح چهارشنبه هفته گذشته از دبی عازم تل‌آویو بود، در پی اقدام کمک‌خلبان به ضرب‌وجرح و حمله با سلاح سرد علیه خلبان اصلی، تا آستانه یک فاجعه هوایی پیش رفت.

مسافران حاضر در این پرواز در گفت‌وگو با رسانه‌ها شرح دادند که خلبان اصلی با وجود جراحات شدید، موفق شد در کابین خلبان را باز کند؛ اقدامی که به گروهی از مسافران و خدمه اجازه داد تا مهاجم را مهار کنند. در این میان، دو خلبان ذخیره که در میان مسافران حضور داشتند، توانستند هدایت هواپیما را بر عهده گرفته، وضعیت پروازی را تثبیت کرده و آن را به سلامت به زمین بنشانند.

شبکه «سی‌ان‌ان» نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه، هویت این کمک‌خلبان را «همام الحمامی» اهل عمان اعلام کرده است.