کد خبر: 1382820
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده کنگره: دولت ترامپ هنوز راهبردی برای جنگ با ایران ارائه نکرده

کنگره یک عضو کنگره آمریکا گفته که دولت آمریکا باید برای مردم توضیح دهد اهدافش از ادامه جنگ با ایران چیست.

جوان آنلاین: برَد اشنایدر عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از نحوه مدیریت جنگ با ایران توسط دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفت مقام‌های دولت هنوز نتوانسته‌اند راهبرد مشخصی برای این درگیری ارائه کنند.

اشنایدر در گفت‌وگو با در شبکه نیوزنیشن، گفت دولت آمریکا باید برای مردم این کشور توضیح دهد که اهدافش از ادامه جنگ چیست.

جنگ علیه ایران در حالی وارد هفتمین ماه شده که دونالد ترامپ در هفته‌های آغاز آن گفته بود که ظرف تنها چند هفته به پایان خواهد رسید.

افزایش قیمت سوخت نیز که به دلیل اختلال تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجا شده به نارضایتی عمومی از جنگ در ایالات متحده دامن زده است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در این کشور روز یکشنبه حدود ۴.۳۷ دلار بوده است.

در همین حال، تقریباً هفت نفر از هر ۱۰ شرکت‌کننده در نظرسنجی اخیر آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات نورک گفته‌اند ادامه این جنگ برای آمریکا ارزشش را نداشته است.

این وضعیت در شرایطی که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نزدیک است فشارها را بر دولت ترامپ افزایش داده است.

اشنایدر گفت در صورت پیروزی دموکرات‌ها و بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان و سنا، قانون‌گذاران این حزب مقام‌های دولت ترامپ را برای ارائه توضیحات محرمانه درباره جنگ احضار خواهند کرد.

او گفت کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان، کمیته قضایی و دیگر کمیته‌ها مقام‌های دولت را برای برگزاری جلسات استماع فراخواهند خواند تا مشخص شود دولت «چه کارهایی انجام داده، چگونه قانون را نقض کرده و چگونه زندگی را برای مردم آمریکا دشوارتر کرده است».

برچسب ها: کنگره ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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