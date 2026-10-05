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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت طلای جهانی کاهش یافت

5 قیمت جهانی طلا در واکنش به تقویت ارزش دلار با کاهش ۰.۳ درصدی به ۴۱۳۱ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت طلا روز دوشنبه کاهش یافت؛ چراکه دلار آمریکا تقویت شد، هرچند انتشار اخیر داده‌های ضعیف اقتصادی که انتظارات از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را به‌شدت کاهش داده است، مانع از افت بیشتر قیمت طلا شد.

قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۳ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۳۱ دلار و ۶۱ سنت رسید. معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر نیز با ۰.۱ درصد کاهش، ۴ هزار و ۱۵۹ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز ۰.۶ درصد افزایش یافت که در نتیجه آن، فلزات ارزش‌گذاری‌شده بر مبنای دلار برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شدند.

کاهش اشتغال آمریکا و تغییر انتظارات نرخ بهره

داده‌های منتشرشده در روز جمعه نشان داد رشد اشتغال در آمریکا طی ماه سپتامبر بیش از حد انتظار کاهش یافته است. همچنین آمار اشتغال غیرکشاورزی مربوط به دو ماه پیش از آن، به شکل قابل‌توجهی بازبینی و کاهش داده شد.

«تیم واترر»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام گفت: «داده‌های ضعیف‌تر بازار کار به کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر کمک کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است. با این حال، بازار همچنان چرخه کلی افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را پابرجا می‌داند، حتی اگر در ماه اکتبر وقفه‌ای در افزایش نرخ بهره ایجاد شود.»

بر اساس ابزار سی‌ام‌ایی فد واچ معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را ۱۸ درصد ارزیابی می‌کنند، در حالی که همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۸۸ درصد در نظر گرفته‌اند.

بانک مرکزی آمریکا در ماه گذشته نرخ بهره معیار شبانه خود را برای نخستین بار طی سه سال، ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر طلا

در حوزه تحولات ژئوپلیتیکی نیز دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، روز یکشنبه اعلام کرد یک عملیات نظامی گسترده را برای بازپس‌گیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز خواهد کرد.

واترر گفت: «تحولات خاورمیانه همچنان برای بازار طلا اهمیت خواهد داشت؛ به‌ویژه از طریق تأثیری که بر قیمت نفت و چشم‌انداز کلی تورم می‌گذارد. تا زمانی که قیمت نفت، بازده اوراق و انتظارات مربوط به سیاست فدرال رزرو در حال تغییر باشد، احتمالاً نوسانات بازار همچنان بالا خواهد ماند.»

کاهش قیمت نفت و عملکرد سایر فلزات

قیمت نفت نیز کاهش یافت؛ زیرا افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه و آزادسازی ذخایر نفتی از سوی کشورهای گروه هفت، عرضه در بازار را افزایش داد و نگرانی‌ها درباره احتمال آسیب بیشتر به زیرساخت‌های نفتی منطقه خلیج فارس را تا حدی خنثی کرد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت هر اونس نقره نقدی با ۰.۹ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۹۴ سنت رسید. پلاتین نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت و به هزار و ۷۰۶ دلار و ۱۸ سنت رسید، در حالی که پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، هزار و ۱۶۵ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

برچسب ها: قیمت طلا ، طلا ، طلای جهان
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