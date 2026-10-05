کد خبر: 1382816
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

وزیر نیرو: با همکاری مردم زمستان را پشت‌سر می‌گذاریم

زمستان وزیر نیرو گفت: با همکاری مردم از زمستان عبور می‌کنیم و اقدامات لازم در نیروگاه‌ها انجام شده است.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق گفت: میزان مصرف برق در زمستان به شرایط جوی و میزان سرمای هوا بستگی دارد، اما با همکاری مردم می‌توانیم زمستان را به‌خوبی پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به آمادگی نیروگاه‌های کشور برای تأمین برق در فصل زمستان افزود: تقریباً تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها انجام شده و برای موارد باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه کاهش تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی در زمستان، به دلیل کاهش طبیعی میزان تابش خورشید و تغییر شرایط تولید، قابل پیش‌بینی است، اظهار کرد: این موضوع به معنای پیش‌بینی نکردن نیازهای کشور نیست و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین برق انجام شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم بارش‌های مناسبی داشته باشیم و ذخایر آب پشت سدها افزایش پیدا کند؛ چراکه بارش‌هایی که در خارج از مخازن سدها اتفاق می‌افتد نیز برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تلاش برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها

وزیر نیرو درباره تأمین گاز نیروگاه‌ها نیز گفت: در بخش‌هایی که به پالایشگاه‌ها مربوط می‌شود، همکاران ما در وزارت نفت در تلاش هستند سوخت مورد نیاز را تأمین کنند و امیدواریم با کمک خداوند و همکاری مردم بتوانیم از زمستان عبور کنیم.

وی تأکید کرد: البته شرایط تأمین برق تابع عواملی مانند میزان سرما، میزان مصرف و شرایط مختلف دیگر است، اما اقداماتی که باید برای آمادگی تولید برق انجام می‌شد، تاکنون انجام شده است.

آمادگی نیروگاه‌ها برای زمستان

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور گفت: امروز نزدیک به ظرفیت آماده تولید برق هستیم، البته باید میان قدرت اسمی و قدرت عملی نیروگاه‌ها تفاوت قائل شد و این دو یکسان نیستند.

وی درباره استفاده از سوخت مازوت نیز اظهار کرد: یکی از انواع سوخت مورد استفاده در برخی نیروگاه‌ها مازوت است. البته نیروگاه‌های کشور عمدتاً گازسوز هستند، اما برخی نیروگاه‌ها قابلیت استفاده موقت از مازوت را نیز دارند.

وزیر نیرو افزود: تلاش ما این است که تا حد امکان از سوخت‌های گران‌قیمت استفاده نکنیم، اما زمانی که ناچار باشیم و مردم متقاضی برق باشند، باید برای تأمین برق مورد نیاز اقدام کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای مصرف مازوت گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ نیروگاه در این زمینه مطرح هستند که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ هزار واحد و مجموعه مرتبط در کشور، عدد قابل‌توجهی نیست و سهم آن کمتر از ۱۴ درصد است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای برخی شهرهایی که نیروگاه‌ها در آن‌ها مستقر هستند نیز تلاش می‌کنیم از ترکیب سوختی استفاده کنیم که آسیب کمتری برای مردم و محیط زیست داشته باشد.

برچسب ها: زمستان ، علی آبادی ، عباس علی آبادی
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