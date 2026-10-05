کد خبر: 1382809
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲
جامعه » اخبار كلی

زاکانی: یکی از سناریوهای دشمن، قرار گرفتن تهران در فضای امنیتی است

زاکانی شهردار تهران گفت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، یکی از سناریوهایی که دشمن دنبال می‌کند، تبدیل نارضایتی به اعتراض و سپس تبدیل اعتراض به آشوب و قرار دادن شهرها، به‌ویژه تهران، در فضای امنیتی است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شامگاه یکشنبه در اختتامیه اجلاس هیأت امنا و مدیران محلات شهر تهران، افزود: امروز نه به صلاح کسی است که در داخل کشور رقابت کند و نه منطقی است که در شرایطی که کشور با آمریکا درگیر است، رقابت‌های داخلی را در اولویت قرار دهیم. بار دولت و مسئولان سنگین است و همه باید کمک کنیم این بار سبک شود و در کنار آن، تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم.

به گزارش ایرنا، زاکانی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع، در ستاد بحران کشور ۱۵ مسئولیت تقسیم شد که هشت مورد مستقیماً بر عهده شهرداری بود، سه مورد بر عهده دستگاه‌های دیگر و چهار مورد نیز مشترک بود.

وی افزود: زمانی که مشخص شد خانه‌های مردم آسیب دیده و خانواده‌ها نیازمند سرپناه هستند، با توجه به نبود امکانات کافی در دستگاه متولی، دو هتل متعلق به شهرداری را تخلیه و در اختیار مردم قرار دادیم و سپس هتل دیگر نیز اجاره شد.

شهردار تهران ادامه داد: پس از آتش‌بس، موضوع بازسازی مطرح شد. اگرچه بازسازی از نظر قانونی وظیفه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود، اما به دلیل محدودیت منابع، مدیریت شهری تهران داوطلب شد این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

زاکانی گفت: در نهایت با پیگیری‌هایی که در شورای شهر، مجلس و دولت انجام شد، مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تهران به مدیریت شهری واگذار شد.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری کشور بیان کرد: از گذشته با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه بوده‌ایم که به‌نوعی زخم‌های کهنه کشور محسوب می‌شوند؛ ناترازی در حوزه انرژی، آب، نظام پولی و بانکی، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی.

وی افزود: پیکره مدیریت کشور همواره در معرض آسیب ناشی از این ناترازی‌ها بوده است. این به معنای غیرقابل حل بودن آنها نیست، اما سال‌هاست این مشکلات با ما همراه هستند و کمتر به این موضوع توجه شده که باید با یک همت جمعی این گره‌های کور را باز کنیم.

زاکانی با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: امروز بیشترین فشار در حوزه اقتصاد به مردم وارد می‌شود و این فشار به‌تدریج باعث افزایش مشکلات و جابه‌جایی طبقات اجتماعی می‌شود.

کشور در شرایط جنگی به آرایش جنگی نیاز دارد

شهردار تهران با اشاره به آثار مشکلات اقتصادی و اجتماعی گفت: این شرایط را در حوزه فرهنگ، مدیریت و سایر عرصه‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. یکی از مشکلات این است که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما در همه حوزه‌ها آرایش جنگی متناسب با این شرایط شکل نگرفته است.

زاکانی ادامه داد: برای نمونه، گاهی تمدید نشدن دو مجوز باعث می‌شود بخشی از کالاها در گمرک متوقف بماند و چند روز یا چند هفته منتظر تمدید دستورالعمل‌ها باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که کشور در شرایط فعلی به آرایش جنگی نیاز دارد.

وی افزود: ما سه نوبت در دولت این موضوع را مطرح کردیم و گفتم کشور به یک نقشه راه دوم برای اداره کشور در شرایط جنگی نیاز دارد؛ همچنین به یک ستاد فرماندهی اقتصادی و روش‌ها و راهکارهای جدید برای مدیریت اقتصاد نیازمندیم.

شهردار تهران با اشاره به مشکلات درآمدی دولت گفت: بخشی از درآمد کشور در گذشته از فروش نفت تأمین می‌شد، اما شرایط جنگی و تغییر در وضعیت انتقال و فروش نفت، شرایط جدیدی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در حوزه مالیات نیز با توجه به شرایط تولید، نمی‌توان بدون بازبینی، تمام منابع پیش‌بینی‌شده را محقق کرد.

وی افزود: دولت برای استمرار فعالیت خود به منابع ریالی نیاز دارد و برای روان‌سازی تولید و حل مشکلات کالاهای اساسی به منابع ارزی نیازمند است. همچنین ایجاد ظرفیت برای دستگاه‌های نظامی و سایر مسئولیت‌های کشور نیازمند منابع است.

زاکانی اظهار کرد: رئیس‌جمهور در یکی از جلسات از ما خواست تیمی تشکیل دهیم و راه‌ها و شیوه‌های جدیدی را که می‌توان بر اساس آن کشور را اداره کرد، پیشنهاد دهیم. حدود یک ماه و نیم است که روی این موضوع کار کرده‌ایم تا بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کنیم.

امروز به انسجام نیاز داریم

وی با تأکید بر ضرورت انسجام در کشور گفت: امروز یک اصل باید بر همه شرایط و فعالیت‌های ما حاکم باشد و آن انسجام است؛ هم در سطح مسئولان و هم در سطح مردم.

شهردار تهران افزود: رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی همه باید برای موفقیت کشور و کمک به دولت تلاش کنیم.

زاکانی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری نیز خود را موظف می‌داند به دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه مسئولان فعلی کمک کند. مدیریت شهری در سال‌های گذشته به یک ظرفیت تبدیل شده و تلاش ما این است که این ظرفیت را در خدمت حل مشکلات کشور و برداشتن بار از دوش دولت قرار دهیم. ما می‌دانیم به فضل الهی ترامپ غلطی نخواهد کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای افزایش تاب‌آوری

شهردار تهران با اشاره به بخشی از پیشنهادهای مدیریت شهری برای کمک به دولت گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از سهام خود در شرکت‌های دولتی را از طریق بورس واگذار کند، بر اساس محاسبات انجام‌شده، امکان تأمین حدود ۱۱۰ همت منابع وجود دارد.

وی افزود: این رقم نزدیک به ۱۸ درصد بودجه کل کشور است و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد.

زاکانی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حتی در بدبینانه‌ترین شرایط، کشور می‌تواند حدود ۴۹ میلیارد دلار درآمد سالانه داشته باشد و در شرایط خوش‌بینانه این رقم به حدود ۶۶ میلیارد دلار می‌رسد.

وی گفت: کشور در سال ۱۳۹۹ با حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار اداره شده است و امروز نیز ظرفیت‌های مختلفی برای افزایش تاب‌آوری وجود دارد. بنابراین باید مجموعه این ظرفیت‌ها را در مسیر تقویت کشور قرار دهیم.

دشمن به دنبال ایجاد چندگانه‌ای از نارضایتی، آشوب و ناامنی است

شهردار تهران با اشاره به تهدیدهای امنیتی گفت: ما با دشمنی مواجه هستیم که به تعبیر ما دشمن دین و میهن و دشمن ایران و اسلام است و باید نسبت به برنامه‌های او هوشیار باشیم.

وی افزود: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، یکی از سناریوهایی که دشمن دنبال می‌کند، تبدیل نارضایتی به اعتراض و سپس تبدیل اعتراض به آشوب و قرار دادن شهرها، به‌ویژه تهران، در فضای امنیتی است.

زاکانی ادامه داد: موضوع دوم تعرض سرزمینی و موضوع سوم نیز تکرار اقداماتی است که در حملات گذشته دنبال شد اما به نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه دشمن در جریان حوادث گذشته نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند، گفت: امروز باید با هوشیاری و آمادگی، اجازه ندهیم چنین برنامه‌هایی در کشور عملیاتی شود.

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، جریان اعتراضات ، آشوب
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