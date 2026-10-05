کد خبر: 1382808
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶
جامعه » اخبار كلی
سردار موسوی پور:

موتورسواران قربانیان ۸۰ درصد تصادفات موتوری هستند

ف رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران گفت: بر اساس آمار پنج ماه نخست امسال، بیش از ۸۰ درصد قربانیان تصادفات موتورسیکلت را خود موتورسواران تشکیل می‌دهند و ۴۹ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری تهران نیز موتورسوار هستند.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در با اشاره به اینکه بخشی از موتورسواران را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: یکی از علل اصلی مرگ موتورسواران، ضربه مستقیم به سر است؛ اگر کلاه ایمنی استفاده شود، درصد زیادی از این مرگ‌ومیرها به شدت کاهش پیدا می‌کند. برخی می‌گویند گرم است یا موها خراب می‌شود، اما قطعاً جان انسان از همه اینها بالاتر و ارزشمندتر است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به افزایش تعداد موتورسواران در تهران افزود: نزدیک به پنج میلیون موتورسوار در سطح شهر تهران داریم که از تعداد خودروسواران پیشی گرفته است. قبلاً موتورسواران درصد کمی را تشکیل می‌دادند و بیشتر خودروسواران بودند، اما اکنون تعداد موتورسواران از خودروسواران بیشتر شده و اگر کلاه ایمنی استفاده نشود و قوانینی که برای خودروها جاری است برای موتورسیکلت‌ها نیز رعایت نشود، قطعاً حوادث بدتر رقم خواهد خورد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به استفاده برخی والدین از موتورسیکلت برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: روز اول مهر که چهارشنبه بود، شاهد بودیم موتورسواری که دختربچه شش ساله‌ای را ترک سوار کرده بود، با وجود اینکه با هیچ وسیله نقلیه‌ای برخورد نکرد، به دلیل عدم ترمز و چرخش ناگهانی، باعث شد دختربچه از موتور به پایین پرتاب شود و خوشبختانه تنها دستش آسیب دید؛ ممکن بود هر حادثه دیگری رخ دهد.

سردار موسوی پورتأکید کرد: حتماً باید شرایطی فراهم باشد که کودک بتواند خود را نگه دارد، پشت سر پدر از کلاه ایمنی استفاده کند، در سطح مجاز حرکت کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. هیچ عجله و شتابی نباید وجود داشته باشد؛ اگر شتابی اتفاق می‌افتد به این دلیل است که با تأخیر می‌خواهیم به مقصد برسیم.

وی افزود: سال گذشته در بزرگراه امام علی (ع) شاهد کشته شدن نوجوانی بودیم که با موتورسیکلت به منزل بازمی‌گشت. اکنون شرایطی فراهم شده که پس از ۱۶ سالگی تا ۲۵ سالگی امکان اخذ مجوز رانندگی موتورسیکلت وجود دارد، بنابراین بهتر است عزیزان حتماً مراجعه کنند، مجوز لازم را دریافت کرده و پس از آن سوار موتور شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان مثالی ادامه داد: اگر پدر خانواده با موتور به مدرسه می‌رود، فقط دو دقیقه زودتر بیدار شود تا صبح دوباره بیدار کردن فرزندان دیگر و معطل شدن آن‌ها باعث نشود با سرعت و عجله کودک را سوار کرده و به مدرسه برساند؛ این حوادث در همین عجله و شتاب بی‌مورد اتفاق می‌افتد. دوست داریم هیچ حادثه‌ای رقم نخورد، اما این محقق نمی‌شود مگر با مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی شهروندان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.

برچسب ها: پلیس راهور ، موتورسوار ، تصادف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

زیر ضرب اطلاعات

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

سوگلی‌های فدراسیون!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

جلسه سران قوا برگزار شد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار