موتورسواران قربانیان ۸۰ درصد تصادفات موتوری هستند

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در با اشاره به اینکه بخشی از موتورسواران را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: یکی از علل اصلی مرگ موتورسواران، ضربه مستقیم به سر است؛ اگر کلاه ایمنی استفاده شود، درصد زیادی از این مرگ‌ومیرها به شدت کاهش پیدا می‌کند. برخی می‌گویند گرم است یا موها خراب می‌شود، اما قطعاً جان انسان از همه اینها بالاتر و ارزشمندتر است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به افزایش تعداد موتورسواران در تهران افزود: نزدیک به پنج میلیون موتورسوار در سطح شهر تهران داریم که از تعداد خودروسواران پیشی گرفته است. قبلاً موتورسواران درصد کمی را تشکیل می‌دادند و بیشتر خودروسواران بودند، اما اکنون تعداد موتورسواران از خودروسواران بیشتر شده و اگر کلاه ایمنی استفاده نشود و قوانینی که برای خودروها جاری است برای موتورسیکلت‌ها نیز رعایت نشود، قطعاً حوادث بدتر رقم خواهد خورد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به استفاده برخی والدین از موتورسیکلت برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: روز اول مهر که چهارشنبه بود، شاهد بودیم موتورسواری که دختربچه شش ساله‌ای را ترک سوار کرده بود، با وجود اینکه با هیچ وسیله نقلیه‌ای برخورد نکرد، به دلیل عدم ترمز و چرخش ناگهانی، باعث شد دختربچه از موتور به پایین پرتاب شود و خوشبختانه تنها دستش آسیب دید؛ ممکن بود هر حادثه دیگری رخ دهد.

سردار موسوی پورتأکید کرد: حتماً باید شرایطی فراهم باشد که کودک بتواند خود را نگه دارد، پشت سر پدر از کلاه ایمنی استفاده کند، در سطح مجاز حرکت کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. هیچ عجله و شتابی نباید وجود داشته باشد؛ اگر شتابی اتفاق می‌افتد به این دلیل است که با تأخیر می‌خواهیم به مقصد برسیم.

وی افزود: سال گذشته در بزرگراه امام علی (ع) شاهد کشته شدن نوجوانی بودیم که با موتورسیکلت به منزل بازمی‌گشت. اکنون شرایطی فراهم شده که پس از ۱۶ سالگی تا ۲۵ سالگی امکان اخذ مجوز رانندگی موتورسیکلت وجود دارد، بنابراین بهتر است عزیزان حتماً مراجعه کنند، مجوز لازم را دریافت کرده و پس از آن سوار موتور شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان مثالی ادامه داد: اگر پدر خانواده با موتور به مدرسه می‌رود، فقط دو دقیقه زودتر بیدار شود تا صبح دوباره بیدار کردن فرزندان دیگر و معطل شدن آن‌ها باعث نشود با سرعت و عجله کودک را سوار کرده و به مدرسه برساند؛ این حوادث در همین عجله و شتاب بی‌مورد اتفاق می‌افتد. دوست داریم هیچ حادثه‌ای رقم نخورد، اما این محقق نمی‌شود مگر با مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی شهروندان و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.