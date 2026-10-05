نبرد بر سر برزیل به دور دوم کشید؛ لولا و بولسونارو در ایستگاه پایانی

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل پس از آنکه لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو نتوانستند بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را به دست آورد، به دور دوم کشیده شد و و روز ۲۵ اکتبر (۳ آبان) هر دو نامزد بار دیگر برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری این کشور رقابت خواهند کرد.

جوان آنلاین: بر اساس نتایج منتشرشده از سوی دادگاه عالی انتخابات برزیل(TSE)، در حالی که ۹۹.۹۹ درصد آرا شمارش شده بود، فلاویو بولسونارو، نامزد راست افراطی حزب لیبرال(PL)، با کسب ۴۷.۰۳ درصد آرا معادل ۵۶ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۹ رأی در جایگاه نخست قرار گرفت و لولا داسیلوا، رهبر تاریخی حزب کارگران(PT)، با ۴۵.۱۶ درصد معادل ۵۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۲۱۹ رأی در رتبه دوم ایستاد.

بولسونارو در طول روند شمارش آرا همچنان پیشتاز بود و در بخش عمده این روند، بیش از ۴۸ درصد آرا را در اختیار داشت؛ در مقابل، لولا کار خود را با حدود ۴۰ درصد آغاز کرد و به تدریج بر میزان آرای خود افزود، به‌گونه‌ای که فاصله اولیه بیش از هشت واحد درصدی با فلاویو بولسونارو را کاهش داد و اکنون با اختلافی حدود دو واحد درصد به دور دوم راه یافته است؛ این در حالی است که نظرسنجی‌های مربوط به دور دوم از پیش رقابتی برابر را نشان داده بودند.

منطقه شمال‌شرقی برزیل پایگاه اصلی این بازگشت بود و از این رو، میزان بسیج و مشارکت رأی‌دهندگان این منطقه در روز ۲۵ اکتبر تعیین‌کننده خواهد بود.

مشارکت بیش از ۱۲۵ میلیون رأی‌دهنده

بر اساس داده‌های دادگاه عالی انتخابات برزیل، از مجموع بیش از ۱۵۸ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط، در مجموع ۱۲۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۳۳ نفر در ۴۹۹ هزار و ۲۴۸ شعبه اخذ رأی حضور یافتند.

در مقابل، ۳۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۴۷ نفر معادل ۲۱.۰۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند.

همچنین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۷۱۰ رأی معادل ۱.۸۴ درصد به صورت سفید و ۳ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۸۹۹ رأی معادل ۲.۹۳ درصد باطل اعلام شد.

لولا و فلاویو بولسونارو، پسر ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، اکنون باید در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا دور دوم، بار دیگر وارد کارزار انتخاباتی شوند.

این رقابت برای جریان مترقی، علاوه بر افزایش بسیج سیاسی، نیازمند تلاش برای جذب آرای رأی‌دهندگان مستقل، کسانی است که در دور نخست از شرکت در انتخابات خودداری کردند و همچنین حامیان نامزدهایی که از رقابت کنار رفته‌اند؛ حتی اگر مواضع این گروه‌ها به بولسونارو نزدیک‌تر باشد

لولا: بازی تازه شروع شده است

لولا در نخستین واکنش خود پس از اعلام نتایج، از میلیون‌ها برزیلی که برای انتخاب نامزدهای سمت‌های مختلف به پای صندوق‌های رأی رفتند تشکر کرد و در عین حال به میزان بالای عدم مشارکت در انتخابات اشاره کرد.

وی گفت: «بازی تازه شروع شده است؛ ما در وقت اضافه هستیم. با تمام توان بازخواهیم گشت و درباره آینده صحبت خواهیم کرد.»

لولا در جمع هزاران نفر از هوادارانش در سائو برناردو دو کامپو در ایالت سائوپائولو اظهار داشت: «نتیجه انتخابات اغلب غیرمنتظره است و ما هرگز به همه آنچه می‌خواهیم دست نمی‌یابیم. ما مطمئن بودیم که در دور نخست پیروز خواهیم شد، اما این اتفاق در گذشته نیز برای ما رخ داده است. اکنون دور دوم را در پیش داریم و زمان آزمون نهایی و نشان دادن تصویر واقعی برزیل، برزیلی که می‌خواهیم، فرا رسیده است. از فردا، کارزار انتخاباتی جدیدی را آغاز می‌کنیم.»

وی تأکید کرد که دور دوم، رقابتی میان دو نامزد خواهد بود که فرصت «آشکار کردن تفاوت میان پیشنهادهای موجود برای برزیل» را فراهم می‌کند؛ به این معنا که رأی‌دهندگان اکنون می‌توانند برنامه‌ها و مدل‌های مورد نظر دو نامزد برای آینده کشور را با یکدیگر مقایسه کنند.

لولا با اشاره به تجربه جرالدو آلک‌مین، معاون رئیس‌جمهوری برزیل، در اداره ایالت سائوپائولو و همچنین تجربه خود در مقام ریاست‌جمهوری و آنچه «بزرگ‌ترین تحولات اجتماعی در تاریخ برزیل» خواند، از عملکرد دولت‌های خود دفاع کرد.

وی در مقابل، درباره جریان بولسوناریسم از «زندگی‌نامه‌ای متعلق به گذشته‌ای تاریک، بدون چشم‌اندازی امیدبخش» سخن گفت.

رئیس‌جمهوری برزیل اظهار داشت: روشن است که باید نشان دهیم چه برزیلی می‌خواهیم بسازیم. آنچه انجام شده و آنچه جامعه انتظار دارد انجام شود را نشان خواهیم داد.

وی افزود: برزیل باید آینده‌ای داشته باشد که از مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اجتماعی می‌گذرد تا به کشوری رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی تبدیل شود و توانایی جهشی را پیدا کند که در آن جامعه بتواند به مرحله رفاه اجتماعی دست یابد.

تأکید لولا بر آموزش و توسعه اجتماعی

لولا با اشاره به عملکرد دولت‌های خود گفت: «بارها بر گرسنگی غلبه کرده‌ایم»، اما تأکید کرد: «آنچه با آن خواهیم توانست این کشور را تغییر دهیم، آموزش است.»

وی بر تداوم سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری و دانشگاه‌ها و همچنین همگانی کردن برنامه‌هایی برای جلوگیری از ترک تحصیل جوانان در دوره متوسطه تأکید کرد.

لولا گفت: «در سراسر برزیل مدارس تمام‌وقت ایجاد خواهیم کرد و احیای قطب صنعتی، از جمله صنعت زیست‌دارویی، را تقویت خواهیم کرد.»

وی همچنین بر تقویت داروخانه مردمی، دیگر برنامه‌های حوزه سلامت و سیاست‌های شمول اجتماعی تأکید کرد و گفت در دولت او «هیچ سیاست ریاضت مالی وجود نخواهد داشت که به مردم فقیر این کشور آسیب برساند.»

لولا درباره میزان عدم مشارکت در انتخابات و کارزار انتخاباتی پیش رو نیز گفت: از این افراد دعوت خواهیم کرد تا بدانند که در این لحظه تاریخی، رأی آنها تعیین‌کننده آینده کشور است.

بولسونارو: وزارتخانه‌های کمتر

فلاویو بولسونارو نیز در نخستین سخنان خود پس از مشخص شدن نتایج، عمدتاً به انتقاد از لولا و عملکرد دولت وی پرداخت و «پایان دوران حزب کارگران» (PT) را اعلام کرد.

وی با طرح چند پیشنهاد از جمله تشکیل «دولتی با وزارتخانه‌های کمتر» گفت که «نگران آینده برزیل» است.

بولسونارو پس از تأکید بر قصد خود برای «حمله به مشکلات واقعی برزیل و حل آنها» گفت: می‌خواهم این فرصت را داشته باشم که از برزیل مراقبت کنم. می‌خواهم این فرصت را داشته باشم که از مردم برزیل مراقبت کنم. می‌خواهم این فرصت را داشته باشم که از تو که داری من را می‌بینی، مراقبت کنم.

تعیین تکلیف ۲۰ فرمانداری در دور نخست

در انتخابات فرمانداری ایالت‌ها نیز ۲۰ فرماندار در دور نخست انتخاب شدند.

این ایالت‌ها شامل سائوپائولو، میناس گرایس، ریو گرانده دو سول، سانتا کاتارینا، پارانا، گویاس، ماتو گروسو، ماتو گروسو دو سول، آلگوآس، باهیا، سئارا، مارانیائو، پارائیبا، پرنامبوکو، پیاوی، سرژیپه، آماپا، پارا، روندونیا و رورایما هستند.

در مقابل، انتخابات فرمانداری در ۶ ایالت آکری، آمازوناس، اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو، ریو گرانده دو نورتی و توکانتینس و همچنین ناحیه فدرال به دور دوم کشیده شد.

در سائوپائولو، تارسزیو دِ فریتاس سیاستمدار راست‌گرا و متحد فلاویو بولسونارو، در برابر فرناندو حداد نامزد حزب کارگران، بار دیگر به فرمانداری رسید.

با شمارش ۹۰ درصد آرا، دِ فریتاس ۶۲.۸ درصد و حداد ۳۶.۲ درصد آرا را در دور نخست کسب کرده بودند.

در مقابل، رافائل فونتلس از حزب کارگران در انتخابات فرمانداری پیاوی ۷۰.۸۶ درصد آرای معتبر را به دست آورد که بالاترین درصد در میان فرمانداران منتخب در دور نخست انتخابات روز یکشنبه بود.

پس از فونتلس، آرتور انریکه از حزب لیبرال در رورایما با ۶۹.۱۳ درصد، ژورژینیو ملو از حزب لیبرال در سانتا کاتارینا با ۶۸.۹۸ درصد و ادواردو ریدل از حزب ترقی‌خواه در ماتو گروسو دو سول با ۶۷.۰۷ درصد قرار گرفتند.

حزب کارگران همچنین کنترل خود بر باهیا و سئارا را حفظ کرد.

تقویت جریان راست در کنگره

نتایج انتخابات قانون‌گذاری نیز از تقویت جریان بولسوناریسم در کنگره برزیل حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حزب لیبرال در هر دو مجلس کنگره پیشرفت کرده است.

در مجلس نمایندگان، جریان بولسوناریسم به ۱۳۱ کرسی دست خواهد یافت، در حالی که احزاب میانه ۲۳۵ کرسی و احزاب چپ ۱۲۲ کرسی خواهند داشت.

در مجلس سنا نیز حزب لیبرال ۳۳ کرسی به دست خواهد آورد که ۱۰ کرسی بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.

احزاب میانه شمار کرسی‌های خود را از ۱۳ کرسی در سال ۲۰۲۲ به ۳۱ کرسی افزایش خواهند داد و جناح چپ نیز با کسب سه کرسی بیشتر، مجموع کرسی‌های خود را به ۱۵ کرسی خواهد رساند.