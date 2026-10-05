کد خبر: 1382795
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه رژیم صهیونیستی: حدود سه هزار نظامی آمریکایی در اسرائیل حضور دارند

رژیم صهیونیستی یک رسانه اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی این رژیم گزارش داد که در حال حاصر حدود سه هزار نظامی آمریکایی در داخل سرزمین های اشغالی فلسطین حضور دارند.

جوان آنلاین: شبکه العربیه به نقل از پایگاه خبری «واللا» افزود: ماموریت این نیروها شامل فعال‌سازی سامانه‌های پدافند هوایی، فعالیت در خدمه پروازی و یگان‌های پشتیبانی، همچنین انجام ماموریت‌های لجستیکی و حضور در مقرهای نظامی است.

واللا همچنین از احتمال افزایش نیروها و هواپیماهای نظامی آمریکا در اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فسلطین) در روزهای آینده خبر داده است، اما جزئیاتی درباره حجم تقویت این نیروها یا زمان ورود آن‌ها ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل ماموریت هایی از جمله راهبری سامانه های پدافند هوایی را برعهده دارند و خلبانان، تیم های پشتیبانی، واحدهای لجستیکی و نیروهای فرماندهی و ستادی نیز حضور دارند.

این گزارش اضافه کرد که نیروی مسلح آمریکا در هفته های اخیر روند جابه جایی نیروهای مستقر در اسرائیل را آغاز کرده اند. بخشی از این تحرکات به گردش معمول نیروها و پایان دوره ماموریت یگان های فعلی مربوط می شود.

با این وجود، منابع امنیتی به «واللا» گفتند که در هفته‌های آینده نیروها و هواپیماهای نظامی بیشتری به اسرائیل اعزام خواهند شد.

این اقدام در چارچوب آمادگی برای احتمال تشدید تنش های منطقه ای انجام می شود.

این رسانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که رقم سه هزار نفر، مجموع نیروهای آمریکایی است که اکنون با ماموریت های مختلف در سراسر اسرائیل حضور دارند و به معنای ورود هم زمان سه هزار نظامی جدید نیست.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

زیر ضرب اطلاعات

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

سوگلی‌های فدراسیون!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

جلسه سران قوا برگزار شد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار