رسانه رژیم صهیونیستی: حدود سه هزار نظامی آمریکایی در اسرائیل حضور دارند

جوان آنلاین: شبکه العربیه به نقل از پایگاه خبری «واللا» افزود: ماموریت این نیروها شامل فعال‌سازی سامانه‌های پدافند هوایی، فعالیت در خدمه پروازی و یگان‌های پشتیبانی، همچنین انجام ماموریت‌های لجستیکی و حضور در مقرهای نظامی است.

واللا همچنین از احتمال افزایش نیروها و هواپیماهای نظامی آمریکا در اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فسلطین) در روزهای آینده خبر داده است، اما جزئیاتی درباره حجم تقویت این نیروها یا زمان ورود آن‌ها ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی مستقر در اسرائیل ماموریت هایی از جمله راهبری سامانه های پدافند هوایی را برعهده دارند و خلبانان، تیم های پشتیبانی، واحدهای لجستیکی و نیروهای فرماندهی و ستادی نیز حضور دارند.

این گزارش اضافه کرد که نیروی مسلح آمریکا در هفته های اخیر روند جابه جایی نیروهای مستقر در اسرائیل را آغاز کرده اند. بخشی از این تحرکات به گردش معمول نیروها و پایان دوره ماموریت یگان های فعلی مربوط می شود.

با این وجود، منابع امنیتی به «واللا» گفتند که در هفته‌های آینده نیروها و هواپیماهای نظامی بیشتری به اسرائیل اعزام خواهند شد.

این اقدام در چارچوب آمادگی برای احتمال تشدید تنش های منطقه ای انجام می شود.

این رسانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که رقم سه هزار نفر، مجموع نیروهای آمریکایی است که اکنون با ماموریت های مختلف در سراسر اسرائیل حضور دارند و به معنای ورود هم زمان سه هزار نظامی جدید نیست.