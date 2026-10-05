شبکه آمریکایی سی ان ان به بررسی ادعای مضحک ترامپ علیه تأسیسات هسته ای ایران پرداخت.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان آمریکا در گزارش تحلیلی خود تاکید کرد که ادعای اخیر ترامپ علیه تأسیسات هسته ای ایران که طی سال گذشته هدف قرار گرفت نه فقط بهت و حیرت مردم عادی آمریکا را برانگیخت بلکه باعث تعجب کارشناسان حوزه برنامه هسته ای ایران نیز شد. ترامپ مدعی شده بود که این تأسیسات به مثابه کارخانه های ساخت مواد مخدر بودند!

جیمز اکتون یکی از مدیران برنامه سیاست هسته ای مؤسسه کارنگی تاکید کرد: من سخنان ترامپ را شنیدم. عجیب است. این موضوع برای من جدید به شمار می رود. تا جایی که من می دانم تأسیسات فوردو برای تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار نگرفته و قبلا نیز من هیچ ادعایی در این خصوص نشنیده بودم.

سی ان ان اضافه کرد: مشخص است که ترامپ در این خصوص اشتباه کرده اما او هیچ اشتباهی را نمی پذیرد و به جای تصحیح آن بر موضع خود اصرار می ورزد. سخنان ترامپ بعد از موضع گیری وی درباره مواد مخدر در منطقه دریای کارائیب مطرح شد. وی این ادعا علیه ایران را بعد از یک روز طولانی و سفر از کاخ سفید به تگزاس و بعد اوکلاهما آن هم به صورت زمینی مطرح کرد.