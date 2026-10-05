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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

پاریس: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان پس از اعتراضات اخیر تعطیل خواهند ماند

پاریس در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی، وزیر آموزش و پرورش این کشور از تعطیلی یا بسته بودن جزئی ۴۰۰ تا ۵۰۰ مدرسه این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: وزیر آموزش و پرورش فرانسه امروز یکشنبه و در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان در این کشور اعلام کرد که در پی یک هفته درگیری میان پلیس ضدشورش و دانش‌آموزان دبیرستانی که هم‌زمان با گسترش اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت کلاس‌های درس رخ داد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان همچنان به‌صورت جزئی یا کامل تعطیل خواهند ماند.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، گفت که به دلیل این ناآرامی‌ ها، برگزاری کلاس‌ های درس «به‌طور کامل یا جزئی متوقف» خواهد شد.

وی سپس گفت که از زمان آغاز این جنبش، دست‌ کم ۵۰۰۰ نفر که عمدتاً نوجوان هستند، بازداشت شده و ده‌ ها نفر از جمله دانش‌ آموزان و معلمان مجروح شده‌ اند. اتحادیه‌ ها از معلمان خواستند تا دست به اعتصاب بزنند.

اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صدها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

برچسب ها: پاریس ، اعتراضات ، دبیرستان
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