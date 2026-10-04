رییس سازمان انرژی اتمی قهرمانی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را تبریک گفت

جوان آنلاین: در پیام محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی آمده است: «کسب پنج مدال طلا و قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶)، در رقابت با بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از ۶۶ کشور جهان، افتخاری درخشان و مایه خرسندی و مباهات ملت ایران است.

به گزارش ایسنا، این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای از توان علمی، استعداد و پشتکار نسل جوان و گواه ظرفیت والای سرمایه‌های انسانی کشور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است. این افتخارآفرینی فرزندان ایران سرافراز را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های گرامی آنان، معلمان، استادان و مربیان پرتلاش و همه دست‌اندرکاران این موفقیت، صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی و توفیق روزافزون این سرمایه‌های ارزشمند را در مسیر اعتلای نام ایران عزیز مسئلت دارم.»