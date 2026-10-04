نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به شکل وحشیانه‌ای به مراسم استقبال از یک اسیر آزاد شده فلسطینی در نقب حمله کردند

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان کیپا در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که نیرو‌های پلیس اسرائیل به مراسم استقبال از یک اسیر امنیتی آزاد شده در منطقه نقب یورش بردند و ۵۰۰ نفر حاضر در این مراسم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه عبری زبان، مراسم استقبال از یک جوان ۲۰ ساله اهل منطقه حوره بود که بعد از پرتاب سنگ به سوی نظامیان اسرائیل در مارس ۲۰۲۳ دستگیر و زندانی شده بود.

پلیس رژیم صهیونیستی هم در این رابطه اعلام کرد که اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌داد قرار است مراسم استقبال گسترده‌ای از این فرد در خانه‌اش صورت گرفته و او را تا خانه‌اش مشایعت کنند، که با دخالت پلیس این حضور به شکل شدیدی سرکوب شد.