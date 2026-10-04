کد خبر: 1382757
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نتایج معکوس نمایش هالیوودی نتانیاهو نمایان می‌شود

5 نمایش هالیوودی بنیامین نتانیاهو در غائله هواپیمای اماراتی نتایج معکوسی برایش به همراه آورده است.

جوان آنلاین: یسرائیل هیوم در گزارشی اعلام کرد که بسیاری از شخصیت‌های اسرائیلی خواهان توضیحات بیشتری در مورد چرایی موفقیت ورود سلاح سرد به داخل هواپیما هستند.

به گزارش تسنیم، در مقدمه این گزارش آمده است: رئیس سازمان «بهاد» در پی تلاش برای حمله خواستار پاسخگویی مسئولین شد. کارین ترنر هم به مری ریگو وزیر حمل و نقل اسرائیل حمله کرد و آیزنکوت هم گفت: «کسانی که از تحقیق سر باز می‌زنند و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند، نخواهند توانست جلوی فاجعه (شکست) بعدی را بگیرند».

به نوشته این رسانه: نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق و رئیس حزب موسوم به «وحدت»، امروز در پی تلاش برای حمله به پرواز متعلق به شرکت «فلای دبی»، هجوم تندی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و مری ریگو، وزیر حمل‌ونقل، آغاز کرد.

بنت اعلام کرد که حکومت تحقیقات کافی درباره کوتاهی‌های منجر به این حادثه انجام نمی‌دهد و خواستار پاسخگویی درباره تدابیر امنیتی در پرواز‌های عازم تل آویو شد و گفت: ما واقعاً شجاع هستیم. اما کم‌کاری حکومت امر هولناک و تکان‌دهنده‌ای است.

به گفته بنت: «هر حکومت عاقلی باید با این حادثه به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویی یک هواپیما سقوط کرده و ۱۷۴ اسرائیلی کشته شده‌اند. هر نخست‌وزیری که به امنیت اسرائیل اهمیت می‌دهد، می‌بایست از وزیر حمل‌ونقل پاسخ می‌خواست و او را فوراً برکنار می‌کرد».

رئیس حزب «وحدت» مجموعه‌ای از پرسش‌ها را مطرح کرد که به گفته او همچنان بی‌پاسخ مانده است: «آیا سفر هوایی به اسرائیل (فلسطین اشغالی) امن است یا خطرناک؟ آیا اخیراً خلبانان ایرانی تبار به اسرائیل پرواز کرده‌اند؟ و حکومت اکنون دقیقاً چه اقداماتی انجام می‌دهد تا از وقوع خطایی مشابه جلوگیری کند؟».

بنت این حادثه را به شکست‌های ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) ربط داد و تاکید کرد: «خط مستقیمی میان شکست مربوط به هواپیما و قتل‌عام ۷ اکتبر وجود دارد. تکبر نتانیاهو و وزرایش باعث شده از وظیفه خود غافل شوند و ما و امنیت اسرائیل را به حال خود رها کنند».

همچنین گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار»، به جریان این انتقاد‌ها پیوست و خواستار برکناری ریگو و تشکیل یک کمیته تحقیقاتی خارجی و مستقل برای بررسی این شکست شد.

آیزنکوت گفت: «در یک حکومت سالم و اصلاح‌شده، وزیر حمل‌ونقل دیشب استعفای خود را ارائه می‌کرد و اگر این کار را نمی‌کرد، نخست‌وزیر فوراً او را برکنار می‌کرد».

او افزود که نخست‌وزیر باید همین امروز دستور تشکیل یک کمیته تحقیقاتی «قوی و مستقل» را صادر می‌کرد و خواستار پاسخگویی همه مسؤولان مرتبط می‌شد.

آیزنکوت این حادثه را به ناکامی‌های هفتم اکتبر مرتبط و تاکید کرد: «نخ باریکی وجود دارد که (شکست) هفتم اکتبر را به ناکامی فعلی پیوند می‌دهد، و آن فرهنگ دروغ، پنهان‌کاری و فرار از مسؤولیتی است که بنیامین نتانیاهو و وزرایش نهادینه کرده‌اند. آنها هیچ چیزی از هفتم اکتبر یاد نگرفته‌اند. کسانی که از تحقیق سر باز می‌زنند و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند، نخواهند توانست جلوی وقوع فاجعه‌ای دیگر را بگیرند».

همچنین کارین ترنر، مدیرکل سابق وزارت حمل‌ونقل و نامزد فهرست «با هم»، به ریگو حمله کرد و گفت: «این کوتاهی یک مسئول مشخص دارد – نام او مری ریگو است».

بنت و ترنر سخنان خود را با پیام‌های سیاسی پیش از انتخابات که ۲۳ روز دیگر برگزار می‌شود به پایان رساندند و اعلام کردند که حزبشان برای جایگزینی این حکومت تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: نتانیاهو ، پرواز فلای دی ، نفتالی بنت
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