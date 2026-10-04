وزارت خارجه اردن ازسرگیری فعالیت رژیم صهیونیستی در منطقه موسوم به «خط سوفا ۵۳» در استان قنیطره سوریه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.

جوان آنلاین: وزارت خارجه اردن امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ازسرگیری فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه قنیطره واقع در جنوب سوریه، در چارچوب تداوم اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل علیه اراضی این کشور قابل ارزیابی است و با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.

این وزارتخانه بر ضرورت احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و خواستار توقف اقداماتی شد که به تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه منجر می‌شود.

استان قنیطره درجنوب سوریه طی سال‌های اخیر بار‌ها شاهد تحرکات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی بوده است؛ اقداماتی که دمشق و برخی کشور‌های منطقه آن را نقض حاکمیت سوریه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته‌اند.