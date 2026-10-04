کد خبر: 1382754
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف رسانه عبری: فیلم ضد اسرائیلی میلیون دلار فروش دارد

3 یک رسانه عبری اعتراف کرد که فیلم ضد اسرائیلی موفق‌های خیره کننده را در بخش اکران عمومی به دست آورده است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: فیلم ضد اسرائیلی نازا که فیلمی ضد اسرائیلی است گیشه سینما‌های ایتالیا را به تسخیر خود در آورده است و جزو پر فروش‌ترین فیلم‌های اکران شده در این کشور قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این گزارش آمده است: فیلم جنجالی و ضداسرائیلی (نازا) در صدر گیشه ایتالیا قرار گرفت و از فیلم عظیم هالیوودی تولید مارول و دیزنی، یعنی «انتقام‌جویان: پایان بازی - اکران مجدد» که در رتبه دوم جای گرفت، پیشی گرفت.

به اعتراف این رسانه نزدیک به نتانیاهو این فیلم قرار بود سه روز اکران شود، اما به دلیل استقبال گسترده و پر شدن سالن‌های سینما، دوره اکران آن تمدید شد.

این فیلم در نخستین روز اکران خود ۴۵۱,۸۷۲ یورو درآمد داشت که میانگین آن ۱,۱۵۳ یورو برای هر سالن سینما بود. تا پایان روز سوم اکران، درآمد آن به حدود یک میلیون یورو رسید. در مقابل، نسخه جدید فیلم «انتقام‌جویان» ــ فیلم عظیمی که در سال ۲۰۱۹ تهیه شد و شامل یک مقدمه جدید و صحنه‌ای پس از تیتراژ پایانی است ــ در همین مدت ۳۵۶,۰۰۰ یورو فروش داشت.

واکنش‌های تماشاگران متفاوت بود. در برخی از سالن‌های سینما در سراسر کشور، تماشاگران پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند و دست زدند، در حالی که در سالن‌های دیگر سکوت کامل حکم‌فرما بود.

یکی از کارکنان سینمایی در رم گفت: «تماشاگران هنگام دیدن فیلم شوکه شده بودند»، وی افزود که اکران فیلم در آنجا دست‌کم برای یک هفته دیگر تمدید شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ سالن سینما در ایتالیا اکران‌های خود را تمدید کردند.

در میان موج اعتراضات حامی فلسطین که طی سه سال گذشته ایتالیا را فراگرفته است، موفقیت این فیلم از خلاء بیرون نیامده است. همان‌طور که ممکن است به یاد داشته باشید، برخی از این اعتراضات به درگیری‌های شدید، آتش زدن خودرو‌ها و شعار‌های ضداسرائیلی کشیده شد. این تظاهرات شامل مسدود کردن بنادر و ایستگاه‌های قطار و درگیری با پلیس بود. همچنین یک راهپیمایی سیاسی که شامل شعار‌هایی علیه دولت جورجیا ملونی بود، به‌سرعت به درگیری‌های شدید و شعار‌های ضد اسرائیلی تبدیل شد.

برچسب ها: ایتالیا ، فیلم ضد اسرائیلی ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

اکران خصوصی «جانشین»

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

سوگلی‌های فدراسیون!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

زیر ضرب اطلاعات

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار