اعتراف رسانه عبری: فیلم ضد اسرائیلی میلیون دلار فروش دارد

جوان آنلاین: پایگاه خبری شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: فیلم ضد اسرائیلی نازا که فیلمی ضد اسرائیلی است گیشه سینما‌های ایتالیا را به تسخیر خود در آورده است و جزو پر فروش‌ترین فیلم‌های اکران شده در این کشور قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این گزارش آمده است: فیلم جنجالی و ضداسرائیلی (نازا) در صدر گیشه ایتالیا قرار گرفت و از فیلم عظیم هالیوودی تولید مارول و دیزنی، یعنی «انتقام‌جویان: پایان بازی - اکران مجدد» که در رتبه دوم جای گرفت، پیشی گرفت.

به اعتراف این رسانه نزدیک به نتانیاهو این فیلم قرار بود سه روز اکران شود، اما به دلیل استقبال گسترده و پر شدن سالن‌های سینما، دوره اکران آن تمدید شد.

این فیلم در نخستین روز اکران خود ۴۵۱,۸۷۲ یورو درآمد داشت که میانگین آن ۱,۱۵۳ یورو برای هر سالن سینما بود. تا پایان روز سوم اکران، درآمد آن به حدود یک میلیون یورو رسید. در مقابل، نسخه جدید فیلم «انتقام‌جویان» ــ فیلم عظیمی که در سال ۲۰۱۹ تهیه شد و شامل یک مقدمه جدید و صحنه‌ای پس از تیتراژ پایانی است ــ در همین مدت ۳۵۶,۰۰۰ یورو فروش داشت.

واکنش‌های تماشاگران متفاوت بود. در برخی از سالن‌های سینما در سراسر کشور، تماشاگران پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند و دست زدند، در حالی که در سالن‌های دیگر سکوت کامل حکم‌فرما بود.

یکی از کارکنان سینمایی در رم گفت: «تماشاگران هنگام دیدن فیلم شوکه شده بودند»، وی افزود که اکران فیلم در آنجا دست‌کم برای یک هفته دیگر تمدید شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ سالن سینما در ایتالیا اکران‌های خود را تمدید کردند.

در میان موج اعتراضات حامی فلسطین که طی سه سال گذشته ایتالیا را فراگرفته است، موفقیت این فیلم از خلاء بیرون نیامده است. همان‌طور که ممکن است به یاد داشته باشید، برخی از این اعتراضات به درگیری‌های شدید، آتش زدن خودرو‌ها و شعار‌های ضداسرائیلی کشیده شد. این تظاهرات شامل مسدود کردن بنادر و ایستگاه‌های قطار و درگیری با پلیس بود. همچنین یک راهپیمایی سیاسی که شامل شعار‌هایی علیه دولت جورجیا ملونی بود، به‌سرعت به درگیری‌های شدید و شعار‌های ضد اسرائیلی تبدیل شد.