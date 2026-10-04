تجلیل از نیرویی که مانع تجزیه ایران شد

جوان آنلاین: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته فراجا، نوشت: دشمن در جنگ ۱۲روزه با خطای محاسباتی به دنبال تسلیم و تجزیه بود، اما هوشیاری فراجا در پایش صحنه داخلی، با بهره‌گیری از مشارکت و هم‌افزایی بسیج مردمی و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی توطئه را خنثی کرد.

هفته فراجا فرصت مناسبی است تا رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های مجاهدان انتظامی در مقابله با دشمنان در عرصه‌های مختلف تمجید و نقش برجسته آنها در دفع توطئه چندوجهی دشمن یادآوری شود. به‌ویژه از آغاز جنگ ۱۲ روزه فراجا پا به پای نیرو‌های دفاعی و انتظامی کشور، هم در میدان نبرد مستقیم و هم در عرصه عملیات‌های ضد امنیتی مانند اقدامات گروهک‌های تروریستی حضور داشت و تلاش کرد تهدیدات نظامی و امنیتی دشمن را از داخل کشور دفع کند. به‌عنوان نمونه در ماجرای عملیات تجاوز پرنده‌های امریکا در اصفهان، نیروی انتظامی همراه با سپاه و ارتش و نیرو‌های امنیتی وارد میدان شد و توانست با انجام مأموریت خود این عملیات را به شکست برساند.

پیام‌های مشترک مقامات ارشد و فرماندهان نظامی کشور به مناسبت هفته انتظامی نشان می‌دهد که آنها بر نقش‌آفرینی ارزنده نیرو‌های انتظامی در خنثی‌سازی توطئه‌های داخلی دشمنان از جمله راه‌اندازی آشوب، اقدامات تروریستی- تجزیه‌طلبی و نهایتاً پیروزی نهایی در جنگ تأکید دارند. سردار سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در پیام خود به همین مناسبت فراجا را عامل اصلی مهار پروژه تجزیه کشور نامید و نوشت: «در جنگ ۱۲روزه، دشمن با خطای محاسباتی به دنبال تسلیم و تجزیه بود، اما هوشیاری فراجا در پایش صحنه داخلی، با بهره‌گیری از مشارکت و هم‌افزایی بسیج مردمی و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی توطئه را خنثی کرد. در ۱۸ و ۱۹دی، کودتاگران و عناصر مسلح وابسته به سرویس‌های بیگانه به فرمانداری‌ها و مراکز انتظامی حمله کردند؛ اما فراجا با هوشمندی، فداکاری و ایستادگی مثال‌زدنی، خط مقدم امنیت ملی را در نظم عمومی و ثبات محلات تثبیت کرد.» یحیی صفوی، مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا نیز در پیام خود، امنیت کنونی را محصول عملکرد نیرو‌های انتظامی در حوادث گذشته دانست و گفت: «در جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی، دشمن با به‌کارگیری جنگ سخت، تحریم، ترور، آشوب، نفوذ و جنگ شناختی، تمام توان خود را برای شکستن اراده ملت ایران به میدان آورد. در این نبرد نابرابر و ترکیبی، فراجا در کنار سایر نیرو‌های مسلح، با مجاهدت خستگی‌ناپذیر، هوشمندی، اقتدار و ایثار، توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و امنیت و آرامش مردم را حفظ نمود.»

امریکا از همان ابتدای جنگ رمضان در صدد بود، با روانه کردن تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان به صحنه نبرد مسیر را برای آنها هموار کند. در این طرح، دو هدف دنبال می‌شد. نخست، حمله مستقیم به پایگاه‌های پلیس برای برداشتن نخستین سد امنیتی و دوم، ایجاد تردید و هراس از طریق تبلیغات روانی و عقب‌نشینی مردم، زیرا این تصور ساخته شود که امنیت از کنترل خارج شده و اداره شهر‌ها از اختیار پلیس بیرون رفته است. اما در حقیقت موفق نشدند. نه‌تنها نیرو‌های انتظامی با وجود حملات ویرانگر دشمن عقب نکشیدند، بلکه در بسیاری از موارد، پس از آسیب دیدن ساختمان‌ها، شیوه حضور و خدمت‌رسانی خود را تغییر دادند و در خیابان‌ها، گذرگاه‌ها و نقاط نزدیک به مردم مستقر شدند و امنیت و خدمات را ادامه دادند. این موضوع سبب شد که محاسبات دشمن برای راه‌اندازی شبکه تروریست‌ها فرو بریزد و نتواند نقشه راه خود را پیش ببرد.

علاوه بر موارد فوق، فراجا در چارچوب ایجاد امنیت پایدار در کشور، اقدامات مهم و گسترده‌ای دیگری نیز در مبارزه با اراذل و اوباش، بزهکاران حرفه‌ای، باند‌های سازمان‌یافته و شبکه‌های مجرمانه انجام می‌دهد. این اقدامات تنها به برخورد با افراد شرور محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. به گفته صفوی، فراجا نهادی است که در متن جامعه، از مسجد و محله تا معابر و مراکز عمومی، پاسداری از ارزش‌ها، قانون و امنیت مردم را بر دوش می‌کشد. سردار عبداللهی نیز با یادآوری دستاورد‌های بی‌مانند فراجا گفت: «کاهش بیش از ۶۰ درصدی شرارت، دستگیری بیش از ۸۵ درصد اراذل نشان‌دار و انسداد هزاران نشانگاه فعال در جنگ شناختی بیانگر این حقیقت است که پیروزی در جنگ ۴۰ روزه و نبرد‌های پس از آن تا به امروز، بدون امنیت درونی ممکن نبود و فراجا با حضور مداوم و مستحکم خود، دیوار اعتماد عمومی را حفظ کرد.»

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی تلاش‌های فراجا در ارتقای هوشمندی و اشراف انتظامی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند، روزآمدسازی شیوه‌های مقابله با جرائم و تهدید‌های نوظهور و تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه را ستود و آنها را گامی مؤثر در مسیر تحقق امنیت مردم‌پایه و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست.