جوان آنلاین: در حالی که مقام‌های امریکایی از مذاکره و دستیابی به توافق سخن می‌گویند، هم‌زمان تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را تکرار می‌کنند. دونالد ترامپ از احتمال اقدام نظامی علیه ایران سخن گفته و پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، نیز از آماده‌بودن نیرو‌های این کشور برای اجرای دستور رئیس‌جمهور خبر داده است. در مقابل، رئیس مجلس شورای اسلامی این رفتار دوگانه را بخشی از «جنگ شناختی» امریکا می‌داند؛ راهبردی که با ایجاد هم‌زمان فضای مذاکره، تهدید و ادعای میانجی‌گری، به دنبال سردرگم‌کردن جامعه ایران و اثرگذاری بر محاسبات مسئولان است. با این حال، تأکید قالیباف این است که جمهوری اسلامی سیاست خود را نه بر اساس اظهارات متناقض مقام‌های امریکایی، که بر مبنای رفتار واقعی دشمن تنظیم می‌کند و هم‌زمان با حفظ ظرفیت دیپلماسی، برای مواجهه با گزینه نظامی نیز آماده است. در همین چارچوب، موضع ایران درباره تنگه هرمز را صریح و قطعی اعلام می‌کند: تنگه هرمز جز با تحقق همه هفت شرط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باز نخواهد شد.



دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی دیروز مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به دلاوران خدوم فرماندهی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به سال‌ها توفیق خدمت در این مجموعه پیشرو، متخصص، فداکار و مردمی می‌بالم. در دورانی که افتخار خدمت در این سنگر مقدس را داشتم، رهبر شهید انقلاب به من فرمودند که پلیس باید مثل خورشید باشد که وقتی طلوع می‌کند، بر همه یکسان می‌تابد. خورشید، نگاه نمی‌کند در شبی که گذشت چه کسی عبادت کرد و چه کسی گناه کرد؛ عدالت در امنیت یعنی چتر آرامش و خدمت برای تک‌تک آحاد جامعه، بی‌هیچ تبعیض و تفاوتی. قالیباف اضافه کرد: در همین راستا، مجلس شورای اسلامی تقویت همه‌جانبه بنیه انتظامی، از جمله تجهیز پلیس به فناوری‌های روز و اصلاح اساسی وضعیت معیشت پرسنل شریف فراجا و دیگر نیرو‌های مسلح را یک اولویت قطعی می‌داند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین لازم می‌دانم درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام معنادار «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا را با کسب ۵۲ مدال رنگارنگ صمیمانه تبریک عرض کنم. این موفقیت، به‌ویژه رکوردشکنی تاریخی دختران نجیب و دلاور این سرزمین با کسب سه مدال طلا، سندی زنده از بالندگی و اراده دختران ایرانی ا‌ست؛ الگویی موفق از اصالت و قهرمانی، که در سخت‌ترین میدان‌های جهانی درخشید و تصویرسازی‌ها و روایت‌های جعلی دستگاه تبلیغاتی دشمن را در صحنه عمل باطل کرد. به یکایک این جوانان غیور، کادر‌های فنی و خانواده‌های فداکارشان درود می‌فرستم و سربلندی روزافزون نام پرافتخار ایران را آرزومندم.

هفتم اکتبر سازه هویتی رژیم‌صهیونیستی را شکست

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در آستانه سالروز حماسه تاریخی هفتم اکتبر قرار داریم؛ نقطه عطف بنیادینی که تاریخ منطقه را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. در هفتم اکتبر، مجاهدان غیور فلسطینی تصمیم گرفتند که با شرف و عزت بایستند و توهم امنیت پوشالی صهیونیست‌ها را به ترسی پایدار برای آنها بدل سازند. قالیباف افزود: امام شهید در همان روز‌های نخست فرمودند شکست رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر، یک شکست غیرقابل ترمیم است. امروز با گذشت زمان، ابعاد این تحلیل دقیق راهبردی برای تحلیل‌گران هوشمند روشن شده است. شکست غیرقابل ترمیم یعنی رژیم صهیونی که ده‌ها سال، خود را به‌عنوان طرف مظلوم تصویر کرده بود، امروز نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده و کار دولت‌های استکباری را برای استمرار حمایت‌های عظیم مادی و معنوی از این رژیم سخت کرده و باعث شده است که آینده پایداری این رژیم بدون چشم‌انداز شود. همچنین ارکان دکترین امنیت ملی این رژیم فروپاشیده و با هیچ عملیات یا بودجه‌ای قابل بازسازی نیست. وی ادامه داد: رژیمی که سال‌ها ادعای بازدارندگی مطلق و قدرت اطلاعاتی نفوذناپذیر داشت، امروز در یک باتلاق فرسایشی دست‌وپا می‌زند؛ سازه هویتی و امنیتی این رژیم نشست کرده است و با بمباران و جنایت، فونداسیون ویران‌شده ترمیم نمی‌شود و این رژیم حتی با حمایت‌های بی‌نظیر امریکا نیز نتوانسته آن شکست را جبران کند و به سوی نابودی کامل پیش می‌رود.

دوران دیکته‌کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است

رئیس قوه مقننه افزود: «البته این فقط صهیونیست‌ها نیستند که در استیصال و درماندگی گرفتار شده‌اند، امریکایی‌ها نیز در مقابل ایستادگی و مقاومت ملت ایران مستاصل گشته‌اند. امریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی، پیشنهاد‌هایی مطرح کرده‌اند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی ا‌ست و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. آنها این صراحت و قاطعیت ما را به خوبی می‌شناسند و با گوشت و پوست و استخوان درک کرده‌اند، اما برای آن که افکار عمومی داخلی خود و مردم دنیا را فریب دهند، در کنار فشار اقتصادی و اقدامات نظامی و امنیتی، لفاظی‌ها و تهدیدات نظامی خود را افزایش داده‌اند به‌گونه‌ای که گاهی در یک روز، چند حرف متناقض می‌زنند. این ویژگی میدان جنگ شناختی ا‌ست که در آن، دشمن یک روز ژست مذاکره و توافق می‌گیرد، روز دیگر تهدید به درگیری و ویرانی می‌کند و روز بعد ادعای واسطه‌گری و مصالحه دارد. هدف از این تناقض‌های طراحی‌شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست، اما زهی خیال باطل! جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توئیت‌ها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات امریکایی تنظیم کند؛ ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.»

نه هیجان‌زده می‌شویم و نه مرعوب

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق دیروز خود تأکید کرد: ما براساس راهبرد اقتدار و عقلانیت، نه هیجان‌زده می‌شویم، و نه مرعوب؛ هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد، و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران، استفاده می‌کنیم، بار‌ها گفته‌ام کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در اوج صلابت، قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملی است و ذیل رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، هرگز اجازه نخواهیم داد توهمات دشمنان درباره ایران عزیز ما محقق شود.

مذاکره در کلام، تهدید در میدان

اشاره قالیباف به «لفاظی‌های طرف امریکایی» پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ اخیراً در اظهار نظری مدعی شده است: احتمال استفاده از ابزار نظامی علیه ایران همچنان وجود دارد. پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، نیز گفته است که نیرو‌های امریکایی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور آماده‌اند و واشینگتن می‌خواهد همه گزینه‌های لازم را در اختیار داشته باشد. همزمان، گزارش‌های منتشرشده از حرکت یک گروه ناو هواپیمابر جدید به سمت منطقه و اعزام هزاران نیروی امریکایی حکایت دارد. این همزمانی البته، لزوماً به معنای تصمیم قطعی واشینگتن برای آغاز یک عملیات نظامی جدید نیست؛ اما نشان می‌دهد که امریکا در حالی مسیر دیپلماتیک را باز نگه داشته که همزمان ظرفیت نظامی خود را نیز تقویت می‌کند. از این رو، بخشی از این اظهارات و تحرکات را می‌توان در چارچوب تلاش برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات ارزیابی کرد. گزارش‌های تحلیلی اخیر نیز بر همین ابهام تأکید دارند: افزایش نیرو‌ها می‌تواند هم برای جایگزینی نیرو‌های فرسوده و هم برای ایجاد گزینه‌های عملیاتی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و به‌تنهایی اثبات‌کننده تصمیم واشنگتن برای تشدید جنگ نیست. با این حال، از منظر تهران، تفاوت چندانی میان «تهدید برای اثرگذاری بر مذاکره» و «تهدید واقعی» در محاسبات امنیتی وجود ندارد؛ زیرا هر دو حالت مستلزم آمادگی برای سناریوی سخت‌تر است. به همین دلیل، ایران تهدید نظامی را موضوعی صرفاً رسانه‌ای تلقی نمی‌کند و آمادگی برای آن را بخشی از محاسبات امنیتی خود قرار داده است.