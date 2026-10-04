هفت کشور عضو اوپک پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان در بیانیه‌ای بر تعهد خود به ثبات بازار نفت تأکید کردند.

جوان آنلاین: از تارنمای اطلاع رسانی اوپک، هفت کشور عضو اوپک‌پلاس که پیش‌تر در آوریل (فروردین و اردیبهشت۱۴۰۲) و نوامبر (آبان و آذر ۱۴۰۲) ۲۰۲۳ از تعدیل‌های داوطلبانه اضافی خبر داده بودند، امروز به‌صورت مجازی تشکیل جلسه دادند تا شرایط بازار جهانی و چشم‌انداز آن را بررسی کنند.

به گزارش ایرنا، هفت کشور شرکت‌کننده تصمیم گرفتند سطح تولید موردنیاز تعیین‌شده برای سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) را برای ماه نوامبر ۲۰۲۶ (آبان و آذر ۱۴۰۵) حفظ کنند.

این هفت کشور بار دیگر بر تعهد جمعی خود بر پایبندی کامل به بیانیه همکاری تأکید کردند.

هفت کشور عضو اوپک‌پلاس همچنان جلسات ماهانه خود را برای بررسی شرایط بازار برگزار خواهند کرد. نشست بعدی در اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.