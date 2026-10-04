جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن از ادامه عفو دولت یمن برای فریب‌خوردگانی که به صفوف نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی پیوسته‌اند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: ما به جانشین استاندار تعز دستور داده‌ایم تا سازوکار عفو دولتی را آنگونه که در مناطق ساحل غربی رخ داد، اجرا کنند.

المشاط افزود: نیرو‌های مسلح یمن از خردمندان و افرادی که برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن سعودی علیه شهر تعز همکاری می‌کنند، تشکر می‌کند.

وی با اشاره به تمجید نیرو‌های مسلح یمن از مردم تعز به دلیل هوشیاری در برابر توطئه‌ها علیه ملت یمن، تأکید کرد که این توطئه‌ها از هتل‌های ریاض رهبری می‌شود.

در همین ارتباط منابع محلی یمن امروز گفتند که اخباری درباره فرار شماری از فرماندهان سعودی و فرماندهان شبه نظامیان وابسته به عربستان از استان تعز دریافت شده است.

استان تعز در جنوب غربی یمن طی سال‌های گذشته یکی از محور‌های مهم درگیری میان شبه نظامیان و عناصر مسلح وابسته به عربستان و نیرو‌های مسلح یمن بوده است.

این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مناطق راهبردی در غرب یمن، همواره از اهمیت نظامی و میدانی برخوردار بوده و جبهه‌های مختلف آن شاهد درگیری‌های دوره‌ای بوده‌اند.

امروز همچنین سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد تلاش شبه نظامیان وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت مواضع این نیرو‌ها در شرق استان جوف ناکام مانده و در جریان عملیات مقابله با این تحرکات، شماری از تجهیزات نظامی دشمن منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده‌اند.