نتانیاهو از پایگاه دریایی اشدود برای دشمنانش خط و نشان کشید

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از برنامه این رژیم برای گسترش توانمندی‌های دریایی، از جمله افزایش شمار زیردریایی‌ها و کشتی‌های نظامی، خبر داد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که این رژیم در واکنش به افزایش تهدید‌های دریایی، توانمندی‌های خود را در این حوزه گسترش خواهد داد.

به گزارش ایسنا، او در اظهاراتی مداخله‌جویان مدعی شد که این تهدید‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب تا دریای مدیترانه امتداد دارند.

نتانیاهو در جریان بازدید از پایگاه دریایی اشدود گفت: ششمین زیردریایی به اسرائیل رسیده است و به زیردریایی‌های بیشتری نیاز داریم.

وی در اظهاراتی واهی افزود: اسرائیل قصد دارد در حوزه جنگ دریایی سطحی و زیرسطحی به یکی از پیشروان جهان تبدیل شود و از این طریق، این رژیم را در برابر تهدید‌های دریایی نیز محافظت کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: حوزه دریایی به میدان نبردی بین‌المللی تبدیل شده است و تنگه هرمز بزرگ‌ترین نمونه آن است. اجازه نخواهیم داد دشمنان ما فضای دریایی‌مان را تهدید کنند. نیروی دریایی را به زیردریایی‌ها و کشتی‌های بیشتری مجهز خواهیم کرد.