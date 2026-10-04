نابودی یک نسل در غزه؛ شهادت ۲۱ هزار و ۷۴۵ کودک از آغاز جنگ

یک مرکز حقوق بشری در گزارشی با عنوان «نسل‌کشی یک نسل» اعلام کرد که از آغاز جنگ غزه تاکنون، ۲۱ هزار و ۷۴۵ کودک در این منطقه به شهادت رسیده و حدود ۴۶ هزار کودک نیز زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه القدس العربی، مرکز حقوق بشر «حمایه» در گزارشی که بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا سوم اکتبر (۱۱ مهر ۱۴۰۵) را بررسی کرده است، درباره گستردگی آسیب‌ها و نقض حقوق کودکان در نوار غزه هشدار داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، گروه‌های فعال این مرکز در غزه شهادت ۲۱ هزار و ۷۴۵ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال را ثبت و مستندسازی کرده‌اند. همچنین حدود ۴۶ هزار مورد جراحت در میان کودکان ثبت شده است که از این میان، حدود ۱۱ هزار مورد به قطع اندام‌های تحتانی مربوط می‌شود.

این مرکز همچنین اعلام کرد که ۱۲۳ کودک در جریان جنگ بر اثر سوءتغذیه و کم‌آبی جان خود را از دست داده‌اند و ۲۹۳ مورد مرگ نوزادان نارس نیز ثبت شده است؛ موضوعی که این مرکز آن را در ارتباط با وخامت خدمات درمانی، قطع برق و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی دانست.

بر اساس این گزارش، حدود ۷۰۰ هزار کودک از زمان آغاز جنگ از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به سلامت، آموزش و مسکن مناسب محروم شده‌اند. همچنین حدود ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه و گرسنگی مواجه هستند و شیوع بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها، آوارگی، بازداشت و کار زودهنگام نیز از دیگر مشکلات کودکان در این منطقه عنوان شده است.

مرکز حقوق بشر حمایه تاکید کرد که حفاظت از کودکان در جریان درگیری‌های مسلحانه، بر اساس حقوق بین‌الملل و حقوق انسانی بین‌المللی، یک تعهد است و به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آنها و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی استناد کرد.

این مرکز در ادامه حجم و الگوی موارد مستند نقض حقوق کودکان در غزه را مستلزم انجام تحقیقات مستقل و شفاف بین‌المللی و پاسخگو کردن مسئولان نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی دانست.

این نهاد حقوق بشری همچنین از جامعه جهانی خواست اقدامات عملی برای حمایت از کودکان، امکان انتقال مجروحان برای دریافت خدمات درمانی، تأمین غذا و دارو، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و احیای حق کودکان برای آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را فراهم کند.

مرکز حمایه همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست برای توقف نقض حقوق غیرنظامیان و کودکان در نوار غزه اقدام فوری انجام دهند و مانع از مصونیت مسئولان نقض‌های جدی و جرایم احتمالی از پاسخگویی شوند.