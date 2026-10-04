نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با اشاره به اینکه نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه جمهوری اسلامی ایران که وزیر امور خارجه در نیویورک تشریح کرد، از طریق واسطه‌ها دریافت شده، گفت: این پاسخ در داخل کشور در حال بررسی است.

جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در حاشیه مراسم بزرگداشت بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا گفت: پیشنهادی که وزیر امور خارجه در نیویورک تشریح کردند، همان طرح ۷ روزه جمهوری اسلامی ایران است. آمریکایی‌ها نیز از طریق واسطه‌ها نظرات خود را درباره این پیشنهاد ارائه کرده‌اند که این نظرات در داخل کشور و در مسیر و کانال مربوط در حال بررسی است.

وی افزود: هر زمان نظرات نهایی جمهوری اسلامی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اقدام خواهد شد. همزمان جمهوری اسلامی ایران آمادگی‌های لازم را برای هر سناریوی دیگری نیز کسب می‌کند.