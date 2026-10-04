کد خبر: 1382662
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سیل شدید و طوفان در اسپانیا ۳ قربانی گرفت

3 بر اساس آمار‌های رسمی حداقل ۳ نفر در اسپانیا بر اثر سیل شدید و طوفان جان باختند.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه تاگس شاو، در مجموع سه نفر در اسپانیا بر اثر سیل شدید ناشی از بارش‌های سنگین جان باخته‌اند.

به گزارش تسنیم، یک زن ۱۰۲ ساله در جریان این سیل در روستای «مادریگراس» واقع در منطقه «کاستیا-لا مانچا» غرق شد. تصاویر نشان می‌دهد که خیابان‌های این روستا به رودخانه‌هایی خروشان تبدیل شده‌اند. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، به بستگان این زن تسلیت گفت.

در جریان بارش‌های شبانه منتهی به روز یکشنبه، دو نفر دیگر در استان بارسلون جان باختند. مردی بر اثر ریزش دیوار روی بدنش و مرد دیگری بر اثر غرق‌شدگی در پارکینگ زیرزمینی ساختمان محل سکونتش جان خود را از دست دادند. یک نفر نیز همچنان مفقود است. تنها در مرکز شهر بارسلون، طی یک دوره ۲۴ ساعته در روز شنبه، ۱۹۰ لیتر باران در هر متر مربع بارید.

سازمان هواشناسی اسپانیا پیش‌تر برای بخش‌های وسیعی از شرق این کشور در روز جمعه، هشدار قرمز صادر کرده بود.

مقامات از مردم خواستند که در خانه بمانند. این هشدار در حال حاضر همچنان برای بخش‌های گسترده‌ای از منطقه کاتالونیا پابرجاست؛ از این رو، دولت محلی کاتالونیا از روز شنبه تاکنون، بسیاری از رویداد‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین بازار‌های فضای باز را لغو کرده است.

به گزارش شبکه دولتی RTVE، بارش شدید باران به‌ویژه منطقه خودمختار کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا — از جمله شهر بارسلون — را درنوردید.

تصاویر منتشرشده از شهر «لوسپیتالت د یوبریگات» (L'Hospitalet de Llobregat) در نزدیکی بارسلون، خیابان‌های آب‌گرفته و مردمی را نشان می‌داد که تا زانو در آب ایستاده بودند.

به گزارش روزنامه‌های محلی، آتش‌نشانی‌های منطقه در طول شب منتهی به یکشنبه، بیش از هزار تماس دریافت کردند. بیشتر این حوادث شامل آب‌گرفتگی زیرزمین‌ها و سایر اماکن و همچنین سقوط درختان بود.

این روزنامه گزارش داد که نیرو‌های آتش‌نشانی همچنین مجبور شدند رانندگانی را که در خودروهایشان گرفتار شده بودند، نجات دهند.

مقامات منطقه باسک، در نواحی اطراف بیلبائو، نیز پس از بارش‌های شدید از وقوع سیل و آب‌گرفتگی جاده‌ها خبر دادند.

به گزارش «آر‌تی‌وی‌ای» (RTVE)، سطح آب در بخش‌هایی از بافت قدیمی شهر بیلبائو به ارتفاع زانو رسیده بود و جریان حمل و نقل در برخی مناطق متوقف شد. پیش از این نیز، بخش‌هایی از این منطقه طی روز‌های اخیر شاهد طوفان‌های شدید بوده است.

این شرایط جوی شدید ناشی از پدیده‌ای موسوم به «DANA» (یا همان «Depresión Aislada en Niveles Altos») است.

این پدیده در فصل پاییز به‌کرات در امتداد سواحل مدیترانه‌ای اسپانیا رخ می‌دهد و شامل تلاقی یک سامانه کم‌فشارِ ارتفاع‌بالا (برآمده از اقیانوس اطلس) با هوای گرم و مرطوب مدیترانه است که می‌تواند به بارش‌های سنگین منجر شود.

برچسب ها: اسپانیا ، سیل ، طوفان
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