کد خبر: 1382657
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

فرار فرماندهان سعودی و شبه‌نظامیان وابسته از استان تعز یمن

3 منابع خبری یمن از فرار فرماندهان سعودی و شبه‌نظامان وابسته از استان تعز واقع در جنوب غربی این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از سبانت، حملات موشکی عربستان سعودی علیه مناطق غیرنظامی در نواحی مرزی شهرستان حیدان در جنوب غرب استان صعده در شمال یمن ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، منابع محلی می‌گویند درباره فرار شماری از فرماندهان سعودی و فرماندهان شبه نظامیان وابسته به عربستان از استان تعز دریافت شده است.

استان تعز در جنوب غربی یمن طی سال‌های گذشته یکی از محور‌های مهم درگیری میان شبه نظامیان و عناصر مسلح وابسته به عربستان و نیرو‌های مسلح یمن بوده است.

این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مناطق راهبردی در غرب یمن، همواره از اهمیت نظامی و میدانی برخوردار بوده و جبهه‌های مختلف آن شاهد درگیری‌های دوره‌ای بوده‌اند.

امروز همچنین سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد تلاش شبه نظامیان وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت مواضع این نیرو‌ها در شرق استان جوف ناکام مانده و در جریان عملیات مقابله با این تحرکات، شماری از تجهیزات نظامی دشمن منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده‌اند.

در بیانیه یحیی سریع آمده است در جریان این عملیات، شمار زیادی از خودرو‌های نظامی متعلق به شبه نظامیان وابسته به عربستان به آتش کشیده شد.

برچسب ها: عربستان سعودی ، استان تعز ، یحیی سریع
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