کد خبر: 1382649
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲
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سی‌بی‌اس: بازرسان اسرائیلی معتقدند خلبان فلای‌دبی به‌تنهایی اقدام کرد

2 افراد مطلع به «سی‌بی‌اس نیوز» گفتند که بازرسان صهیونیست معتقدند خلبان فلای‌دبی به تنهایی اقدام کرده است.

جوان آنلاین: درحالیکه دادستان کل امارات پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات انجام شده در خصوص حادثه پرواز فلای دبی بیانگر آن است که کمک خلبان این پرواز قصد انجام عملیات تروریستی را داشته است، افراد مطلع از این پرونده امروز یکشنبه به «سی‌بی‌اس نیوز» گفتند که بازرسان اسرائیلی معتقدند او به تنهایی اقدام کرده است.

«سی‌بی‌اس نیوز» گزارش داد: الحمامی مدتی کوتاه برای شرکت «عمان ایر» کار کرد و در آنجا دوره‌های آموزشی خلبانی را گذراند. به گفته منابع آگاه، در پی نظارت دولت عمان مشخص شد که او به وب‌سایت‌های افراط‌گرایانه سر می‌زده است؛ از این رو، عمان ایر او را به یک سمت اداری منتقل کرد.

یکی از این منابع اظهار داشت که این خلبان پس از انتقال به کار اداری، از سمت خود در عمان ایر استعفا داد و حوالی سال ۲۰۲۴ این شرکت هواپیمایی را ترک کرد. به گفته منابع، الحمامی در مقطعی ویدئویی از هواپیما‌های شرکت هواپیمایی صهیونیستی «ال‌عال» (El Al) در دبی منتشر کرد که در پایان آن، تصویری از «ایمن الظواهری»، سرکرده (تروریست های) القاعده که (ادعا شد‌ها ست) در سال ۲۰۲۲ در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، نمایش داده می‌شد.

برچسب ها: اسرائیل ، پرواز فلای دی ، ایران
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