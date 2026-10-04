تعطیلی مدارس فرانسه به دلیل اعتراضات دانش آموزی

جوان آنلاین: از گاردین، «ادوارد گفری» (Edouard Geffray)، وزیر آموزش فرانسه، اعلام کرد با توجه به ادامه ناآرامی‌ها، کلاس‌های درس در ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان این کشور در روز دوشنبه برگزار نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی گفت از زمان آغاز این جنبش اعتراضی، ۲۴ مدرسه به آتش کشیده شده یا مورد تخریب قرار گرفته‌اند.

این اعتراضات که از هفته گذشته در پاریس آغاز شد، در اعتراض به شرایط نامناسب آموزشی از جمله تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مدارس به سراسر فرانسه گسترش یافته است.

در جریان این اعتراضات، نیرو‌های پلیس ضدشورش با دانش‌آموزان درگیر شده‌اند. دست‌کم ۵ هزار نفر، عمدتا نوجوانان، بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر از جمله دانش‌آموزان و معلمان نیز زخمی شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری نیز از معلمان خواسته‌اند در اعتراضات و اعتصابات شرکت کنند.

در برخی موارد، تجمعات دانش‌آموزی به خشونت کشیده شده و معترضان نقاب‌دار اقدام به ایجاد آتش در خیابان‌ها کرده‌اند. ویدئو‌های منتشرشده نیز صحنه‌هایی از برخورد نیرو‌های پلیس با دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.

دانش‌آموزان معترض همچنین با برگزاری تحصن و مسدودکردن ورودی مدارس، خواستار بهبود شرایط آموزشی شده‌اند. یکی از این اقدامات اعتراضی روز دوم اکتبر در نزدیکی میدان «ناسیون» (Nation) در پاریس برگزار شد.

با توجه به برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراضات بیشتر در روز سه‌شنبه، نیرو‌های پلیس فرانسه در آخر هفته هشدار دادند که وضعیت از کنترل خارج شده است.

«پاتریس فاور» (Patrice Faure)، رییس پلیس پاریس، از دانش‌آموزان خواست مسدودکردن مدارس را متوقف کرده و اعتراضات خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز بازگردانند. وی همچنین به والدین هشدار داد که ممکن است «اغتشاشگران حرفه‌ای» در پشت برخی از این اعتراضات و ناآرامی‌ها حضور داشته باشند.