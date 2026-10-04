کد خبر: 1382645
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴
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سفیر پاکستان در ایران: خواهان توسعه همکاری‌های پزشکی با اصفهان هستیم

3 سفیر پاکستان درایران باتأکیدبر پیشینه تاریخی وپیوند‌های عمیق فرهنگی میان اصفهان و پاکستان ازبرنامه‌ریزی برای گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های پزشکی، تجاری و برگزاری نمایشگاه خبرداد.

جوان آنلاین: عمران احمد صدیقی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با استاندار اصفهان، با اشاره به ریشه‌های تاریخی و پیوند‌های انسانی میان دو کشور اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌های اصیل اصفهانی حدود ۱۵۰ سال پیش به پاکستان مهاجرت کردند و نقش بسیار مؤثری در تحولات فرهنگی و سیاسی این کشور داشتند؛ به‌گونه‌ای که شخصیت‌هایی مانند «ابوالحسن اصفهانی»، از مشاوران و یاران نزدیک «محمدعلی جناح» (بنیان‌گذار پاکستان)، ریشه در اصفهان داشتند. این پیوند‌های تاریخی باعث شده که اصفهان نه تنها برای قشر تحصیل‌کرده، بلکه برای عموم مردم پاکستان شهری شناخته‌شده و محبوب باشد.

به گزارش مهر، سفیر پاکستان با بیان اینکه این سفر، نخستین تجربه حضور وی در اصفهان است، اما قطعاً آخرین نخواهد بود، افزود: ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تعاملات غیرسیاسی میان دو کشور وجود دارد که حوزه علمی و پزشکی یکی از مهم‌ترین آنهاست. با توجه به حضور ۳۵ هزار پزشک متخصص پاکستانی در آمریکا و کشور‌های غربی، ما به دنبال ایجاد فرصت‌های همکاری علمی و انتقال تجربیات میان دانشگاه‌های علوم پزشکی دو کشور هستیم و در همین راستا، فردا دیداری با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهم داشت تا این پیشنهاد را عملیاتی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های تجاری و اقتصادی تصریح کرد: فردا دیداری با اتاق بازرگانی اصفهان خواهم داشت تا فرصت‌های همکاری اقتصادی را تسریع کنیم. هدف ما افزایش مراودات تجاری میان فعالان اقتصادی اصفهان و پاکستان است و در تلاش هستیم تا سال آینده کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری را در تهران برگزار کرده و با دعوت از تجار اصفهانی، زمینه‌های مشترک همکاری را توسعه دهیم.

صدیقی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان یک کلکسیونر آثار هنری، مجموعه ارزشمندی از خطاطی‌های تاریخی، از جمله آثار مربوط به پیش از اسلام را گردآوری کرده‌ام. با توجه به اینکه بسیاری از کتیبه‌نگاری‌های اماکن مقدس در مدینه و مکه توسط هنرمندان پاکستانی انجام شده، بسیار علاقه‌مندم این مجموعه را در قالب نمایشگاهی با عنوان «پاکستان در گذر قرن‌ها» در شهر تاریخی اصفهان به نمایش بگذارم. در این زمینه از استانداری اصفهان درخواست دارم مکان مناسبی را برای میزبانی از این نمایشگاه فرهنگی که نماد پیوند عمیق دو ملت است، فراهم نماید.

سفیر پاکستان در پایان ضمن استقبال از همکاری‌های گردشگری، ابراز امیدواری کرد که این سفر‌ها و تعاملات متناوب، زمینه را برای نزدیکی بیش از پیش قلب‌های مردم ایران و پاکستان فراهم آورد.

برچسب ها: سفیر پاکستان ، ایران ، اصفهان
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