عملیات ضد صهیونیستی در قدس اشغالی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0636\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc (\u0632\u06cc\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648) \u062f\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0647\u0644\u0627\u06a9\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.