کد خبر: 1382608
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: از عرضه ارز ۱۰ هزار دلاری تعجب کردم؛ شخصاً پیگیری می‌کنم

قالیباف رئیس مجلس درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر) مجلس، در پاسخ به انتقاد مهدی کوچک‌زاده درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، اظهار کرد: حتماً موضوعات اقتصادی و طرد اقتصادی، طراحی آخر دشمنی آمریکای جنایتکار با ملت ما است که در میدان نبرد یک شکست نظامی مطلق خورد.

وی با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه افزود: من در زمان جنگ ۴۰ روزه با صراحت تمام گفتم که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد و امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ما است تا تاب‌آوری را پایین بیاورد و از سوی دیگر جنگ شناختی را دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به فضل الهی ان‌شاءالله هم با هوشمندی مردم، با صبر و تحمل مردم و حتماً با وظیفه‌ای که بر دوش ما مسئولان است، این موضوعات را دنبال خواهیم کرد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

رئیس مجلس در ادامه خطاب به کوچک‌زاده گفت: حرف شما را قبول دارم و همین امروز در جلسه هیات رئیسه، درباره موضوع اقتصادی و رسیدگی به این مسائل صحبت کردم که ما متمرکز شویم و این موضوعات را حتماً دنبال کنیم؛ مطمئن باشید دنبال می‌کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع بیماران خاص و بیماران پروانه‌ای که کوچک‌زاده در سخنان خود مطرح کرده بود، اظهار کرد: جنابعالی درباره بیماران خاص و پروانه‌ای گفتید، واقعاً یکی از افتخارات مجلس یازدهم و دوازدهم را این می‌دانیم که موضوع بیماری‌های خاص که ده‌ها سال در کشور بلاتکلیف بود، امسال با ۱۷ همت در صندوق، به صورت وام قرض‌الحسنه مورد حمایت قرار گرفت.

قالیباف گفت: بنده شخصا این موضوع ارز را دنبال می کنم و حتماً اگر لازم شد در صحن بررسی کنیم، حتماً بررسی خواهیم کرد. در اولین جلسه نظارتی‌مان این بحث را دنبال می‌کنیم.

رئیس مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در شرایط کنونی گفت: ما در شرایطی هستیم که همه باید در عین اینکه اشکالات را می‌بینیم و به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، آرامش و متانت را هم داشته باشیم. در عین حال، اصرار و پیگیری و خسته نشدن از کار را هم وظیفه خودمان بدانیم.

برچسب ها: قالیباف ، مجلس ، ارز
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