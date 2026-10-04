۳ سال حبس برای یک اسرائیلی به ظن همکاری با ایران

جوان آنلاین: دادگاهی در سرزمین‌های اشغالی، یکی از مأموران پیشین حفاظت دادگاه را به جرم «تماس با یک عامل ایرانی» به سه سال حبس محکوم کرد. دادگاه منطقه‌ای «بئرالسبع»، مأمور سابق حفاظت دادگاه را به دلیل «تماس با یک فرد خارجی» به زندان محکوم کرده است. دادگاه مدعی است که این صهیونیست با نام «دورون بوکوبزا»، به عامل ایرانی خبر داده که به تأسیسات هسته‌ای دیمونا دسترسی دارد.

بنا بر ادعای اسرائیلی‌ها، این جوان ۳۰ ساله همکاری خود با ایران را از دو سال پیش آغاز کرده و در ازای دریافت پول، خدماتی را ارائه کرده است. بازنشر پستی از وزیر امنیت داخلی اسرائیل ایتمار بن‌گویر، از جمله این اقدامات برشمرده شده است. به گفته رسانه‌های صهیونیستی، این فرد همچنین با ادعای آشنایی با دو تن از اُسرای اسرائیلی، مطالبی در حمایت از آزادی آن‌ها منتشر کرده است. به نظر می‌رسد این اقدامات در جهت جلب اعتماد صهیونیست‌ها، صورت گرفته است.

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی، بارها نسبت به افزایش شمار افرادی که با ایران همکاری می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند. در سال‌های اخیر، تعداد صهیونیست‌های دستگیرشده به اتهام جاسوسی و همکاری با ایران، افزایش چشمگیری یافته است. برخی از این افراد را نظامیان و نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهند.