شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۰۶ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۹ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، از میان شهدای ثبت‌ شده طی شبانه‌روز گذشته، ۶ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده و ۳ نفر نیز بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۰۹۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در همین مدت، پیکر ۸۳۵ شهید نیز از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین درغزه اعلام کرد که بر اساس آمار تجمعی، شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۰۶ نفر رسیده است.