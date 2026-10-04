ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز مناطق متعدد جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی خود قرار داده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی ساعتی پیش حاشیه شهر «شقرا» در شهرستان بنت‌جبیل را هدف قرار داده است.

این خبرگزاری افزود که حملات توپخانه‌ای اسرائیل، منطقه واقع بین دو شهر «ارنون» و «کفرتبنیت» را نیز هدف قرار داده است.

از سوی دیگر یک پهپاد متخاصم صهیونیستی، بمب صوتی را میان دو شهر «برعشیت» و «شقرا» پرتاب کرد. همزمان یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی شهرک حولا را هدف گلوله باران خود قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین شب گذشته محوطه مدرسه دولتی در منطقه «حاره البیدر» در شهر «میفدون» را هدف حملات توپخانه‌ای شدید و متمرکز خود قرار داد. این حملات همچنین در بخش‌هایی از «دوحه کفررمان» و حاشیه شهرهای «حاریص» و «حداثا» نیز انجام شد.