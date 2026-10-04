با نزدیک شدن به موعد انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، نامزدهای دموکرات در رقابتی شانه به شانه با نامزدهای جمهوری‌خواه در پنج ایالت تاثیرگذار در انتخابات سنا، حزب حامی دولت دونالد ترامپ را در شرایط دشواری در این مرحله از انتخابات قرار داده اند.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سیِنا نشان داد که در رقابت برای کسب کرسی های سنا، دموکرات ها با ۶ درصد اختلاف در ایالت تگزاس، ۶ درصد در آلاسکا، ۳ درصد در اوهایو و یک درصد در آیووا به نامزدهای جمهوری خواه نزدیک شده اند و رقابت در کانزاس بسیار نزدیک است.

با توجه به این که نظرسنجی ها در اوهایو، آیووا و کانزاس در حاشیه خطای ۴.۵ درصد، در آیووا ۴.۶ درصد و در کانزاس ۴.۶ درصد انجام شده است، این رقابت ها اساسا بسیار نزدیک هستند.

جمهوری خواهان به دنبال جلوگیری از شکست در سنا هستند، زیرا دموکرات‌ها تلاش می کنند کرسی‌هاییی در ایالت هایی مانند مین و کارولینای شمالی را که به طور سنتی در اختیار جمهوری خواهان قرار می گرفت، بعلاوه ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان مانند آلاسکا، تگزاس و آیووا تصاحب کنند.

در حالی که اکثریت پیش بینی می کنند که دموکرات ها کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است به نفع خود تغییر دهند و انتظار می رود آن ها در این رقابت پیروز شوند، وضعیت سنا همچنان نامشخص است و رقابت در آن تنگاتنگ است چرا که این حزب برای بازپس گیری کنترل مجلس سنا به پیروزی در دست کم چهار کرسی دیگر نیاز دارد.

هیل نوشت، به غیر از فضای انتخابات های میان دوره ای در آمریکا که به طور سنتی اوضاع حزب رئیس جمهوریِ در قدرت، مطلوب نیست، نامزدهای جمهوری خواه در این دوره از انتخابات با میزان محبوبیت پایین ترامپ، جنگ نامحبوب علیه ایران، جنگ تعرفه ها با کانادا و تورم بالا مواجه اند که هزینه های زندگی را به یک نگرانی تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سینا، میزان محبوبیت ترامپ اکنون در هر پنج ایالت یاد شده پایین و بین ۳۸ تا ۴۱ درصد است. این نظرسنجی نشان داد که شکاف آشکاری بین محبوبیت ترامپ بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود دارد به طوری که ۹۷ درصد دموکرات ها گفتند که عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا را قبول ندارند و نظر ۸۰ درصد جمهوری خواهان درباره عملکرد ترامپ مثبت بود.

اما پیام هشدار از سوی نامزدهای مستقل است که فقط ۲۷ درصد از آن ها عملکرد ترامپ را تایید کردند و اکثریت بیشتری یعنی ۷۱ درصد گفتند که عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری را قبول ندارند.

یکی دیگر از موارد نگران کننده برای جمهوری ‌خواهان، میزان محبوبیت ترامپ در میان رأی‌ دهندگان سفیدپوست و غیرسفیدپوستی است که تحصیلات دانشگاهی ندارند. در میان رأی‌ دهندگان سفیدپوستِ فاقد تحصیلات دانشگاهی، ۵۰ درصد عملکرد رئیس‌ جمهور را تایید کردند در حالی که ۴۷ درصد آن را تأیید نکردند. در بین رأی ‌دهندگان غیرسفیدپوستِ فاقد تحصیلات دانشگاهی، تنها ۲۹ درصد عملکرد ترامپ را تأیید کردند و ۶۸ درصد آن را تأیید نکردند.

رای دهندگان جوان به طور کلی نگاهی منفی به رئیس جمهوری آمریکا دارند. فقط یک پنجم از رای دهندگان ۱۸ تا ۲۹ ساله (۲۱ درصد) به عملکرد ترامپ مهر تایید زدند در حالی که ۷۵ درصد آن ها گفتند از عملکرد ترامپ راضی نیستند.

نظرسنجی اخیر بین ۲۱ سپتامبر تا اول اکتبر (۳۰ شهریور تا ۹ مهر) با جامعه آماری متشکل از دو هزار ۹۴۶ نفر از رای دهندگان احتمالی با ضریب خطای ۲.۱ درصد انجام شده است.

به گزارش ایرنا، انتخابات کنگره در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. این انتخابات که در دوران دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از حزب جمهوری‌خواه انجام می شود به طور معمول به منزله همه پرسی برای عملکرد رئیس جمهوری مستقر است.

در آستانه انتخابات بسیاری از اعضای دموکرات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا انتقادات خود از جنگ تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران و تاثیرات منفی اقتصادی آن بر آمریکایی‌ها افزایش داده و خواستار قطع بودجه این جنگ و توقف آن شده اند.