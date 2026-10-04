وزارت جنگ رژیم صهیونیستی آمار تازه‌ای از تلفات این رژیم از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در هفت اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون منتشر کرده است اما این آمار، شامل تلفات مربوط به جنگ علیه ایران نمی‌شود.

جوان آنلاین: وزارت جنگ این رژیم در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده است که شمار تلفات نظامی و امنیتی اسرائیل از آغاز نسل‌کشی غزه تاکنون به یک هزار و ۳۱۸ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، آمار اعلام‌شده تنها به نیروهای ارتش محدود نیست و کارکنان و اعضای شماری از نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را نیز در بر می‌گیرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک هزار و ۱۵۳ نفر از تلفات اعلام‌شده، از نیروهای ارتش این رژیم بوده‌اند.

طبق گزارش منتشرشده، این آمار شامل همه جنگ‌هایی می‌شود که رژیم اسرائیل از آن تاریخ در غزه، جنوب لبنان و کرانه باختری رقم زده است. این در حالی است که گزارشی از شمار زخمی‌های اسرائیل در این جبهه‌ها منتشر نشده است.

همچنین وزارت جنگ از انتشار آمار تلفات مربوط به دو جنگ‌های تجاوزکارانه علیه ایران خودداری کرد.

با این حال، روزنامه یدیعوت آحارنوت ماه گذشته گزارش داد که شمار نظامیان و افسران زخمی ارتش رژیم صهیونیستی در مجموع جنگ‌های این رژیم به حدود ۹ هزار نفر رسیده است.

به نوشته یدیعوت آحارنوت، این آمار شامل همه جنگ‌هایی می‌شود که رژیم اسرائیل از آن تاریخ، از جمله جنگ‌ علیه لبنان و ایران در آنها شرکت داشته است. این در حالی است که تلفات رژیم صهیونیستی تحت سیاست سانسور نهاهای نظامی اسرائیل منتشر می‌شود و آمار واقعی هاله‌ای از ابهام است.

در همین زمینه، آوی شینا، رئیس مرکز خدمات پزشکی ارتش رژیم صهیونیستی که به‌تازگی پس از ۲۲ سال خدمت از سمت خود کناره‌گیری کرده است، در گفت‌وگو با روزنامه یدیعوت آحارنوت تأکید کرد که آمارهای ارائه‌شده تصویر کاملی از وضعیت زخمی‌های نظامی این این رژیم ارائه نمی‌کند.

وی با اشاره به حجم بالای زخمی‌ها در آغاز جنگ گفت که ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر با چنین شرایطی مواجه نشده بود و آسیب‌دیدگی نظامیان، آغاز مسیری طولانی برای درمان و بازتوانی آنان است.

شینا که پیش‌تر مسئولیت‌هایی در بخش پزشکی یگان‌ها و فرماندهی‌های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی بر عهده داشت، اظهار کرد که تجربه سال‌های خدمتش نیز برای آمادگی کامل در برابر شرایطی که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ایجاد شد، کافی نبوده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت روانی نظامیان مجروح گفت که دشوارترین مرحله برای بسیاری از آنان، پس از ترخیص از بیمارستان آغاز می‌شود؛ زمانی که حمایت‌های مستقیم دوران بستری کاهش می‌یابد و فرد باید با پیامدهای جسمی و روانی آسیب‌های جنگ کنار بیاید.