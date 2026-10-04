یک رسانه آمریکایی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده داماد رئیس‌جمهوری آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، حضور وی در مذاکرات صلح غزه را از جهت وجود تعارض منافع زیرسئوال برد.

جوان آنلاین: تحقیقات این شبکه نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی «اَفینیتی پارتنرز» متعلق به «جرد کوشنر»، داماد دونالد ترامپ و یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا، بزرگ‌ترین سهامدار شرکت مالی اسرائیلی «فینیکس فایننشال» است؛ موضوعی که با توجه به نقش کوشنر در مذاکرات مربوط به جنگ غزه، پرسش‌هایی درباره احتمال تعارض منافع ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، فینیکس فایننشال صدها میلیون دلار در شرکت «اِلبیت سیستمز»، بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری کرده و در دست‌کم هشت شرکت دیگر نیز سهام دارد که محصولات و تجهیزات مورد استفاده ارتش این رژیم را تأمین می‌کنند.

سی‌ان‌ان گزارش داده است که اَفینیتی پارتنرز مستقیماً در این شرکت‌های نظامی سرمایه‌گذاری نکرده است، اما از آنجا که فینیکس بزرگ‌ترین سهامدار خود را اَفینیتی می‌داند، افزایش سود و ارزش سرمایه‌گذاری‌های فینیکس می‌تواند به نفع شرکت کوشنر باشد.

بر اساس اسناد بررسی‌شده، فینیکس دست‌کم ۲۶۵ میلیون دلار در شرکت اِلبیت سیستمز سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت در سال‌های اخیر قراردادهای قابل‌توجهی با وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای تأمین مهمات و تجهیزات نظامی منعقد کرده است.

فینیکس همچنین در شرکت‌هایی از جمله «نکست ویژن» که دوربین‌های مورد استفاده در پهپادهای نظامی تولید می‌کند، «رشِف تکنولوژیز» تولیدکننده چاشنی گلوله‌های توپخانه، «اسرائیل شیپیاردز» سازنده شناورهای نظامی و «آشوت اشکلون» فعال در زمینه تولید جعبه‌دنده و سامانه‌های انتقال قدرت برای تانک‌ها و خودروهای زرهی سرمایه‌گذاری کرده است.

سی‌ان‌ان همچنین به سرمایه‌گذاری فینیکس در شرکت‌های آمریکایی «بوئینگ» و «کَتریلر» اشاره کرده است. بوئینگ جنگنده، بالگرد و انواع مهمات را به تل آویو عرضه می‌کند و کَتریلر نیز تجهیزاتی از جمله بولدوزرهایی را تولید می‌کند که بنا بر گزارش‌های سازمان ملل، در تخریب مناطق مسکونی در غزه و لبنان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نقش کوشنر در مذاکرات غزه

اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها زمانی بیشتر می‌شود که نقش کوشنر در سیاست دولت ترامپ درباره جنگ غزه مورد توجه قرار گیرد.

کوشنر از سال ۲۰۲۵ به‌عنوان مشاور غیررسمی ترامپ در پرونده غرب آسیا فعالیت کرده و در مذاکرات مربوط به آتش‌بس و توافق میان رژیم صهیونیستی و حماس نقش داشته است. او در برخی مذاکرات مهم، از جمله نشست‌های مربوط به توافق آتش‌بس غزه، در کنار «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ترامپ حضور داشت.

سی‌ان‌ان نوشت: کوشنر به دلیل آنکه سمت رسمی دولتی نداشت، مشمول برخی الزامات مربوط به افشای منافع مالی مقامات دولتی آمریکا نبود.

در همین حال، اَفینیتی پارتنرز در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۹۵ درصد از سهام فینیکس را به ارزش ۱۲۸.۵ میلیون دلار خریداری کرد و چند روز پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، میزان سهام خود را دو برابر کرد و به بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت تبدیل شد.

کوشنر در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود یک‌چهارم سهام اَفینیتی در فینیکس را به ارزش بیش از ۳۴۰ میلیون دلار فروخت. با این حال، اَفینیتی همچنان حدود ۷.۴ درصد از سهام فینیکس را در اختیار دارد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.

واکنش کوشنر و کاخ سفید

کوشنر هرگونه دخالت در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری فینیکس را رد کرده است. وکیل او نیز به سی‌ان‌ان گفته است کوشنر در خرید، نگهداری یا فروش سهام شرکت‌های مرتبط با صنایع نظامی دخالتی نداشته و هرگز عضو هیأت‌مدیره فینیکس نبوده است.

با این حال، وکیل کوشنر تأیید کرده است که او به‌طور منظم با مدیران فینیکس درباره فعالیت شرکت، روندهای بازار و فرصت‌های راهبردی گفت‌وگو داشته است.

کاخ سفید نیز انتقادها درباره احتمال تعارض منافع را رد کرده و اعلام کرده است فعالیت‌های تجاری کوشنر ارتباطی با فعالیت‌های دیپلماتیک او ندارد و وی این نقش را به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست ترامپ انجام می‌دهد.

در مقابل، برخی قانون‌گذاران دموکرات آمریکا خواستار بررسی این موضوع شده‌اند. «جیمی راسکین»، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نقش همزمان کوشنر در فعالیت‌های تجاری و دیپلماتیک را «کاملاً متعارض و غیراخلاقی» توصیف کرده است.

سرمایه‌گذاری گسترده اَفینیتی در منطقه

اَفینیتی پارتنرز در ژانویه ۲۰۲۱، یک روز پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، تأسیس شد. این شرکت چند ماه بعد ۲ میلیارد دلار از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی دریافت کرد.

این شرکت بعدها از سرمایه‌گذاران قطری و اماراتی نیز سرمایه جذب کرد و در کشورهای مختلف، از جمله سرزمین‌های اشغالی سرمایه‌گذاری انجام داد.

کوشنر نخستین سرمایه‌گذاری مستقیم اَفینیتی در سرزمین‌های اشغالی را در سال ۲۰۲۳ انجام داد و ۱۵ درصد از کسب‌وکار اجاره خودرو و اعتباری «گروه شلومو» را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد.

سی‌ان‌ان نوشت کوشنر سرمایه‌گذاری در فینیکس را ناشی از اعتقاد خود به تاب‌آوری اقتصاد تل آویو و مبانی اقتصادی این شرکت دانسته است.

با این حال، همزمانی منافع مالی اَفینیتی در فینیکس با نقش کوشنر در مذاکرات مربوط به جنگ غزه، همچنان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز درباره فعالیت‌های تجاری و دیپلماتیک داماد رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است.