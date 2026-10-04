کد خبر: 1382541
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
سیاست » اخبار کلی

بیانیه وزارت خارجه درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق

ق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات و خسارات وارده به مردم عراق تاکید کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تأکید کرد.

متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از دو دهه حضور فاجعه‌بار نظامی در این کشور، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق می‌داند.

تراژدی حضور نظامی ۲۳ ساله آمریکا و متحدین آن در عراق، که متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به این کشور در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ به بهانه دروغین مقابله با «تسلیحات کشتار جمعی» رقم خورد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای عراق و کل منطقه در پی داشت که قتل و کشتار بیش از یک میلیون عراقی از جمله ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه، خسارت مادی چند صد میلیارد دلاری به زیرساخت‌های مادی، امنیتی و حکومتی عراق، تخریب محیط زیست و جنایات جنگی شنیع همچون شکنجه مردان و زنان عراقی در زندان ابوغریب، و بسترسازی تروریسم تکفیری و داعش در عراق و منطقه پیرامونی، از جمله آنها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن نسبت به مقاومت و ایستادگی ملت عراق در برابر اشغالگری، تروریسم و فرقه‌گرایی، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق تاکید کرده و یادآور می‌شود که حضور نظامی آمریکا و متحدانش در کشورهای منطقه ثمره‌ای جز ترویج خشونت، ناامنی، تفرقه‌انگیزی و تروریسم به بار نیاورده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد صدها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تأکید می‌کند.»

برچسب ها: وزارت خارجه ، امریکا ، عراق
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