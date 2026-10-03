رسانه عبری: نتانیاهو از غائله هواپیما به دنبال انحراف افکار عمومی است

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم در مقاله‌ای اعلام کرد که در شرایطی که به هفتم اکتبر (سالروز عملیات طوفان الاقصی) نزدیک می‌شویم توجه به انتخابات بیشتر و بیشتر می‌شود، در حالی که جنگ و سربازگیری حریدیم و تلاش‌های برای تغییر نگاه‌ها با قدرت ادامه دارد، اما در اینجا هشدار می‌دهیم که نباید اجازه بدهیم هیچ هواپیمایی نگاه‌ها را از ضعف‌ها و شکست‌های نتانیاهو منحرف کند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این مقاله آمده است: این چه نامی است در آسمان؟ یک طرح کاریکاتور که این هفته در اینترنت دست‌به‌دست شد، تمام داستان را روایت می‌کند.

در آن نتانیاهو دیده می‌شود، در حالی که قطره‌های عرق از پیشانی‌اش فرو می‌ریزد و پشت سرش با رنگ قرمز و با حروف بزرگ، تاریخ ۷ اکتبر سایه‌ای سیاه و عظیم می‌اندازد؛ او به آسمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «ببینید، یک هواپیماست».

چند روز پیش از آن روز شوم، هفتم اکتبر، نباید اجازه دهیم هواپیما‌ها و کشتی‌ها حواس ما را از مهم‌ترین موضوع، یعنی انتخابات، پرت کنند.

ظرف ۲۱ روز آینده، رأی‌دهندگان سرنوشت ما را رقم خواهند زد. آیا شاهد تداوم وضع موجود، یا رنج‌ها و شکاف‌های بیشتر خواهیم بود، یا راه دیگری را پیش خواهیم گرفت؟ ما هر روز ادعای آنان را درباره تغییر، زیر ذره‌بینِ بررسی دقیق قرار خواهیم داد. ما دیگر به هیچ‌کس اعتماد نداریم، بلکه فقط به عمل باور داریم.

انتخابات تنها منحصر به وضعیت امنیتی ما نخواهد بود و فقط حول محور جنگی بی پایان که بیش از حد طول کشیده نمی‌چرخد؛ جنگی که رهبران سیاسی بدون اینکه تلاش جدی برای تغییر معادلات کنند، به یک کارزار ترسانیدن بسنده کرده‌اند.

انتخابات همچنین درباره تلاش ناکام برای منحرف کردن افکار از موضوعی خواهد بود که جامعه اسرائیل را از هم می‌گسلد و بار غیرقابل توصیفی بر آن تحمیل می‌کند؛ یعنی فرار حریدی‌ها از خدمت سربازی.

فراری آشکار، نگران‌کننده و غیرمسئولانه. ائتلاف حاکم فعلی تلاش کرد قانونی را به تصویب برساند که این فرار را نهادینه کرده و به آن مشروعیت قانونی ببخشد. جای خوشحالی است که این قانون تصویب نشد، اما جای تأسف دارد که این ائتلاف، از کوچک تا بزرگش، تظاهرات در میان حریدی‌ها را نادیده می‌گیرد؛ تظاهراتی که در آن از فراریان تمجید شده و ارتش و فرماندهانش لعن و نفرین می‌شوند. «دشمن»، این‌گونه ارتشی را که از خودشان هم محافظت می‌کند توصیف می‌کنند: «دشمن».

در بخش دیگری از این مقاله فاش شد، اسرائیل شاهد دو تظاهرات گسترده بود که در جریان آنها با رشوه دادن و توزیع پاکت‌های حاوی هزار شیکل به فراریان، از آنان دلجویی شد؛ امری که می‌توان آن را یک پاداش فاسد توصیف کرد.

اپوزیسیون این اقدام را محکوم کرد و وعده اصلاح آن را داد. در مقابل، نه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر، نه وزرای همراه و نه نمایندگان کنست (پارلمان)، هیچ کدام ضرورتی برای محکوم کردن آن ندیدند.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر و وزرایش تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا این موضوع را پنهان کنند. آنان در حال تحمیل یک دستورکار امنیتی هستند. نتانیاهو در کنار یک هواپیما می‌ایستد و در بازه زمانی منتهی به انتخابات، درباره هدف قرار گرفتنمان هشدار می‌دهد. نتانیاهو با قهرمانان خنثی‌سازی حمله به هواپیمای فلای‌دبی دیدار کرد و در میان آنان کسی را یافت که تحسینش کند، یعنی همان لوله کش.