زیر ضرب اطلاعات

جوان آنلاین: اطلاعیه روز گذشته وزارت اطلاعات درباره انهدام چهار شبکه خرابکاری خیابانی که برای آشوب و اغتشاش در فراخوان‌ها سازماندهی شده بودند، فقط یک خبر امنیتی نیست بلکه این اطلاعیه را باید در امتداد مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی شش ماه گذشته خواند؛ مجموعه‌ای که از فروردین تا مهر ۱۴۰۵، بار‌ها از شناسایی هسته‌های جاسوسی، شبکه‌های خرابکاری، عوامل میدانی اغتشاش، تیم‌های تروریستی و عناصر مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی خبر داده‌اند. بر اساس اطلاعیه جدیدی که وزارت اطلاعات روز گذشته منتشر کرده، چهار شبکه سازمان‌یافته در سیرجان شناسایی و ۳۱ نفر بازداشت شده‌اند. این افراد برای حضور فعال در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و اقدام به ساخت تعداد زیادی کوکتل مولوتف و تهیه ابزار تخریب دوربین‌های شهری کرده بودند. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده اعضای این شبکه‌ها در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در تخریب اموال عمومی و خصوصی، حمله به مراکز انتظامی و تلاش برای دستیابی به سلاح نقش داشته‌اند. این اطلاعیه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار اطلاعیه‌های قبلی قرار گیرد.

۲۹ فروردین، سازمان اطلاعات سپاه از متلاشی‌شدن هسته‌های وابسته به امریکا، انگلیس و اسرائیل در سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و مازندران خبر داد. این هسته‌ها در زمینه‌هایی مانند شبکه‌سازی، تسلیح، جاسوسی، ایجاد اختلال در بازار، تولید شایعات اقتصادی و شکل‌دهی به اغتشاشات خیابانی فعالیت داشتند. در همان گزارش اعلام شد در آذربایجان شرقی هفت نفر از عناصر وابسته به گروه‌های سلطنت‌طلب که در حال تهیه سلاح و آماده‌سازی اقدامات خرابکارانه و ارسال مختصات اماکن حساس بودند، بازداشت شدند. همچنین در مازندران ۶۹ نفر و در کرمان نیز ۵۱ نفر شناسایی شدند و تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند. چند روز پیش از آن نیز سپاه قدس گیلان از بازداشت فردی خبر داد که در فضای مجازی آموزش ساخت بمب دیده و قصد آسیب‌رساندن به اماکن حساس را داشته است. در قزوین نیز روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر از بازداشت فردی خبر داد که پیش از اقدام خرابکارانه در یکی از زیرساخت‌های مهم استان شناسایی شده بود.

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های این دوره مربوط به سازمان اطلاعات سپاه تهران در ۷ فروردین است. این سازمان از بازداشت ۱۰۳ نفر از عوامل مرتبط با دشمن خبر داد. طبق این اطلاعیه، یک هسته چهار نفره قصد خرابکاری در زیرساخت شبکه برق تهران را داشت؛ گروهی دیگر قصد ناامن‌سازی خیابان‌ها را داشتند و پنج نفر نیز پیش از حمله مسلحانه به ایست‌های بازرسی بازداشت شدند. همچنین درباره ۹۰ نفر اعلام شد که اقدام به ارسال مختصات مناطق حساس و تصاویر محل اصابت حملات برای رسانه‌های خارج از کشور کرده بودند. در همین مقطع، سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه نیز از شناسایی و بازداشت یک تیم سه‌نفره خبر داد که قصد ایجاد ناامنی خیابانی و اقدامات خرابکارانه علیه اماکن حساس و افراد نظامی را داشتند و از مخفیگاه آنان سلاح، ساچمه، باروت و چاشنی کشف شد. این موارد یک نکته مهم را برجسته می‌کند: ایجاد ظرفیت عملیاتی برای تخریب زیرساخت، حمله مسلحانه و انتقال اطلاعات حساس است.

۳ پرونده امنیتی در ۳ جبهه

۲۴ خرداد ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات از چند عملیات اطلاعاتی جداگانه خبر داد که در مجموع به شناسایی و بازداشت عناصر مرتبط با سه پرونده امنیتی در نقاط مختلف کشور انجامیده بود. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، یک هسته چهار نفره وابسته به گروه‌های تروریستی ـ تکفیری، یک فرد متهم به تلاش برای نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس و همچنین ۱۲۶ نفر از لیدر‌های میدانی شبکه‌ای که وزارت اطلاعات آن را «شبکه خرابکاری خیابانی دشمن امریکایی ـ صهیونیستی» نامیده، بازداشت شدند. پرونده نخست در ایلام مربوط به دستگیری فردی بود که با دستور یک سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت به مراکز داده و رایانه‌ای دستگاه‌های حساس نظام نفوذ کرده و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را منتقل کند. این فرد پیش از اجرای مأموریت شناسایی و بازداشت شده است. پرونده دوم در جنوب شرق کشور به یک هسته چهار نفره عملیاتی ـ جاسوسی وابسته به گروه‌های تروریستی ـ تکفیری مربوط می‌شد. اعضای این هسته در زمینه شناسایی اهداف نظامی و انتظامی، طراحی اقدامات خرابکارانه و قاچاق سلاح فعالیت داشتند. از خانه امن این تیم نیز ۹ قبضه سلاح کلاشینکف و ۲ هزار فشنگ کشف شده است. پرونده سوم، شبکه خرابکاری خیابانی در تهران بود. در جریان اقدامات مشترک سازمان اطلاعات استان تهران با پلیس امنیت عمومی فراجا، نوپو، معاونت اطلاعات سپاه حضرت رسول (ص) تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از عناصر و لیدر‌های میدانی این شبکه در استان تهران بازداشت شده‌اند. به گفته این وزارتخانه، در میان بازداشت‌شدگان اراذل و اوباش سابقه‌دار نیز حضور داشته‌اند و تعدادی از آنان در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و در حمله به مراکز و نیرو‌های حافظ امنیت نقش داشته‌اند. همچنین وزارت اطلاعات اعلام کرد از این افراد بیش از ۵۰۰ قبضه انواع سلاح گرم و سرد، ده‌ها کیلوگرم مواد مخدر و مقادیری مشروبات الکلی کشف شده است.

عناصر کودتای دی‌ماه مترصد فرصت

اداره‌کل اطلاعات استان ایلام همچنین ۳۰ خرداد، از بازداشت ۱۷ نفر خبر داد؛ سه نفر لیدر میدانی و ۱۴ نفر به‌عنوان اعضای شبکه خرابکاری خیابانی. در اطلاعیه آمده بود که برخی از این افراد در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز فعال بوده و در تخریب و تحریق اموال عمومی و تیراندازی نقش داشته‌اند. این پرونده نشان می‌دهد بخشی از شبکه‌هایی که دستگاه‌های امنیتی از آنها سخن گفته‌اند، ظرفیت خود را پس از حوادث دی‌ماه حفظ کرده و منتظر فرصت بعدی بوده‌اند. ۷ مرداد هم وزارت اطلاعات از انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک‌های تروریستی ـ تکفیری و دستگیری ۱۵ نفر در جنوب شرق کشور خبر داد. این افراد پس از آموزش نظامی، بمب‌گذاری و ترور در خارج از کشور، هنگام ورود به ایران شناسایی شدند و پیش از اجرای عملیات دستگیر شدند. چند روز بعد نیز سازمان اطلاعات سپاه از ادامه عملیات علیه یک تیم تروریستی در جنوب سیستان‌وبلوچستان خبر داد و اعلام کرد فرد بازداشت‌شده همراه با سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری و ارتباطی بوده و تیم قصد انجام عملیات علیه اهداف از پیش تعیین‌شده را داشته است. ۲۹ شهریور نیز وزارت اطلاعات از شناسایی سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی در سه استان خبر داد. در یکی از پرونده‌ها، فردی در آذربایجان غربی درصدد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت بود. در پرونده دوم، فردی در البرز مأموریت‌هایی برای ارسال مشخصات افراد و مختصات اماکن نظامی سپاه و بسیج داشته و برای اقداماتی مانند تخریب پایگاه بسیج، ربایش افراد و آتش‌زدن خودرو‌ها آماده شده بود. در پرونده سوم نیز یک هسته دو نفره مأمور انفجار یکی از تأسیسات مهم شهرستان بم شناسایی و دستگیر شدند. چند روز پیش از آن نیز وزارت اطلاعات از انهدام سه هسته تروریستی در جنوب شرق و بازداشت ۹ نفر و هلاکت سه نفر خبر داده بود. افراد دستگیرشده پس از آموزش نظامی در خارج از کشور، هنگام ورود به ایران شناسایی شده بودند.

نقطه اتصال جنگ روایت و جنگ امنیتی

در کنار هم قرار دادن این موارد، تصویری چندلایه به دست می‌دهد: لایه نخست، جمع‌آوری اطلاعات: ارسال مختصات مراکز نظامی، شناسایی افراد و زیرساخت‌های حساس و انتقال اطلاعات به خارج. لایه دوم، ایجاد ظرفیت خرابکاری: تهیه سلاح، مواد منفجره، ابزار تخریب دوربین‌ها و آماده‌سازی برای حمله به مراکز و زیرساخت‌ها. لایه سوم، شبکه‌سازی خیابانی: سازماندهی لیدر‌ها و نیرو‌هایی که بنا بر اطلاعیه‌های رسمی، برای حضور در فراخوان‌ها و ایجاد ناآرامی آماده شده‌اند. لایه چهارم، عملیات تروریستی: ورود یا فعالیت تیم‌هایی که آموزش بمب‌گذاری و ترور دیده و برای اجرای مأموریت وارد کشور شده بودند. این چهار لایه در اطلاعیه‌های شش ماه گذشته، به‌صورت جداگانه و در پرونده‌های مختلف دیده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت این تهدیدات بخشی از یک الگوی ترکیبی شامل عملیات اطلاعاتی، سایبری، خرابکاری، جنگ روانی و اقدامات خیابانی است.

در این میان، یک نکته دیگر نیز قابل توجه است. در چند اطلاعیه، «فضای مجازی»، «رسانه‌های خارج از کشور»، «شبکه‌سازی»، «فراخوان خیابانی» و «اقدامات خرابکارانه» در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. پیام راهبردی این مجموعه پرونده‌ها روشن است: در شرایطی که کشور همزمان با فشار و تهدید خارجی مواجه است، جلوگیری از اتصال هسته‌های اطلاعاتی، تروریستی و خرابکارانه به بستر ناآرامی داخلی، بخشی از دفاع ملی است. در عین حال، برای حفظ اعتبار این مقابله، هر پرونده باید بر اساس ادله مشخص، روند قضایی و تفکیک دقیق میان اعتراض، فعالیت سیاسی و اقدام مجرمانه بررسی شود. اما یک واقعیت امنیتی نیز در این میان قابل توجه است: هرچه جامعه هوشیارتر، نیرو‌های مسلح آماده‌تر و دستگاه‌های اطلاعاتی در شناسایی شبکه‌های پنهان موفق‌تر باشند، امکان تبدیل ناامنی به بحران فراگیر دشوارتر خواهد شد. روند فعالیت‌های شبکه همکار دشمن نشان می‌دهد، این شبکه اگرچه زیر ضرب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته است، اما پروژه فعال و از دستور کار خارج نشده است.