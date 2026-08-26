کد خبر: 1376187
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
جامعه » اخبار كلی

دستگیری پزشک قلابی که با سرم بیهوشی وارد خانه‌ها می‌شد

پزشک قلابی فردی که با معرفی خود به عنوان پزشک و ارائه خدمات ویتامین‌تراپی، شهروندان را بیهوش و اموالشان را سرقت می‌کرد، توسط پلیس تهران دستگیر شد.

جوان آنلاین: سرهنگ محمد افشار گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در روز ۲۷ مردادماه مبنی بر وقوع سرقت منزل به شیوه بیهوشی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان پزشک و تحت عنوان ارائه خدمات «ویتامین‌تراپی» به منزل شاکی رفت‌وآمد داشته و در آخرین مراجعه، با تزریق ماده‌ای داخل سرم، وی را بیهوش کرده و پس از آن اقدام به سرقت اموال باارزش منزل کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: بنا بر اظهارات شاکی، متهم پس از بیهوش کردن وی، حدود ۴ هزار دلار، هفت قطعه سکه طلا، یک هزار درهم و دیگر اموال باارزش را سرقت کرده و از محل متواری شده است.

افشار تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۳۴ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، محل تردد متهم را در محدوده سعادت‌آباد شناسایی کردند و سرانجام ساعت حدود ۲۲:۳۰ روز ۲۸ مردادماه، متهم طی یک عملیات پلیسی دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی با اشاره به کشف سرنخ‌های جدید در پرونده گفت: در ادامه تحقیقات، فرد دیگری نیز با مراجعه به پلیس اعلام کرد که با همین شیوه هدف سرقت قرار گرفته است. این شاکی اظهار داشت متهم با عنوان ویتامین‌تراپی به منزل وی در منطقه پونک مراجعه کرده و در آخرین مراجعه، پس از تزریق دارویی داخل سرم، وی را بیهوش و دست‌کم یک هزار و ۲۰۰ دلار از منزل وی سرقت کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات، صراحتاً به سرقت به شیوه بیهوشی اعتراف کرده و تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.

افشار همچنین از بررسی فعالیت متهم در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهم صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام ایجاد کرده و خود را به عنوان پزشک معرفی کرده بود، در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وی فاقد هرگونه تحصیلات دانشگاهی است و در سال ۱۳۹۹ از یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران نیز اخراج شده است.

وی افزود: این فرد در تبلیغات صفحه خود با عنوان «ویتامین‌تراپی» ادعاهایی از جمله تقویت سیستم ایمنی، افزایش انرژی و نشاط و سم‌زدایی و پاکسازی بدن را مطرح می‌کرد و از این طریق اعتماد افراد را برای مراجعه به منازل آنان جلب می‌کرد.

کشف تصاویر خصوصی؛ احتمال وقوع جرایم دیگر

افشار با اشاره به بخش دیگری از تحقیقات این پرونده گفت: در بررسی تلفن همراه متهم، تصاویر خصوصی متعلق به افراد مختلف نیز مشاهده شده که ارتباط مشخصی با فعالیت ادعایی وی در زمینه ویتامین‌تراپی ندارد.

وی ادامه داد: شناسایی صاحبان این تصاویر در دستور کار مأموران قرار گرفته و پلیس در حال بررسی احتمال ارتکاب جرایم دیگر از سوی این فرد است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: در حال حاضر تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر شاکیان احتمالی و بررسی ارتباط تصاویر کشف‌شده با جرایم احتمالی ادامه دارد و تا تکمیل تحقیقات نمی‌توان درباره موارد احتمالی اظهارنظر قطعی کرد.

ارجاع پرونده به پلیس فتا تهران بزرگ

افشار با اشاره به فعالیت متهم در فضای مجازی، به‌ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفت: با توجه به نقش فعالیت‌های مجازی متهم در معرفی خود و جذب افراد، پرونده به همراه متهم برای انجام بررسی‌های تخصصی در حوزه جرایم سایبری در اختیار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفته است.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ در حال بررسی ابعاد فعالیت متهم در فضای مجازی، نحوه تبلیغات، شناسایی مخاطبان و افرادی هستند که از طریق صفحه و تبلیغات وی با این فرد ارتباط برقرار کرده‌اند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: از افرادی که از طریق صفحه اینستاگرامی یا سایر فعالیت‌های مجازی این فرد با وی آشنا شده و احتمال می‌دهند به شیوه مشابه مورد سرقت، کلاهبرداری یا سایر جرایم قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود برای طرح شکایت و ارائه اطلاعات و مستندات خود به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند .

برچسب ها: پزشک قلابی ، پزشک ، کلاهبرداری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

۵ علامت مهم سکته مغزی

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

هالیوود مروج دنیای بدون خدا و ابرقهرمانان

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار