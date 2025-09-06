اعتراف اندیشکده آمریکایی به بحران ذخایر موشکی پس از جنگ ۱۲ روزه

«نشنال اینترست» هشدار داد که جنگ ۱۲ روزه با ایران یک چهارم ذخیره موشک‌های رهگیر آمریکا را از بین برد؛ حال پرکردن جای خالی آنها چند سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل ایالات متحده در یک جنگ گسترده شرایط خوبی نخواهد داشت.

جوان آنلاین: «مکنزی ایگلن» و «تاد هریسون» دوتن از کارشناسان موسسه «نشنال اینترست» به کاخ سفید در زمینه ضعف موشکی آن فاش کردند که ارتش آمریکا ۲۵ درصد رهگیر‌های «تاد» (THAAD) خود را برای دفاع از رژیم اسرائیل استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، این تحلیل آورده است: جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته بین ایران و اسرائیل، این موضوع را آشکار کرد که واشنگتن باید از مدت‌ها پیش می‌اندیشید که ساختار دفاع هوایی و موشکی ارتش آمریکا برای یک جنگ طولانی با دشمنی توانمند آماده نیست.

گزارش با اشاره به راهبرد رژیم صهیونیستی در مقابله با توان ایران عنوان داشت با وجود این، ایالات متحده حدود یک چهارم از کل تعداد موشک‌های رهگیر بالستیک موسوم به تاد خود را مصرف کرد؛ نه یک چهارم موشک‌های رهگیری که سال گذشته خریداری شده بود، بلکه یک چهارم تمام سیستم‌هایی که تاکنون تولید شده‌اند.

نشنال اینترست با بیان اینکه ارتش در حال عقب ماندن است و باید به زودی مسیر خود را تغییر دهد، تصریح کرد: در ۱۲ روز جنگ بین اسرائیل و ایران، بیش از ۱۵۰ موشک رهگیر تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک پیشرفته‌تر ایران شلیک شد. این رقم بیش از سه برابر میانگین سالانه خرید حدود ۴۰ رهگیر از سال ۲۰۱۰ تاکنون است. با قیمت ۱۵.۵ میلیون دلار برای هر رهگیر، این مسیر برای نیرو‌های مسلح چندان مناسب نیست. حتی اگر پنتاگون سفارش‌های فعلی را فراتر از ۱۲ رهگیر اندک در بودجه ۲۰۲۵ افزایش دهد، باز هم سه سال از تاریخ عقد قرارداد تا زمانی که رهگیر‌ها تحویل داده شوند، طول خواهد کشید.

طبق این گزارش، کمبود تسلیحات فقط محدود به موشک‌های رهگیر تاد نیست. ناو‌های آمریکایی در منطقه نیز بیش از ۸۰ رهگیر Standard Missile-۳ (SM-۳) برای کمک به مقابله با موشک‌های ایرانی در طول درگیری ۱۲ روزه شلیک کردند. اکنون تنها نسخه تولیدی این موشک، SM-۳ Block IIA است و وزارت دفاع هنوز منتظر تحویل اولین موشکی است که قراردادش در سال ۲۰۱۹ امضا شد.

نکته جالب در گزارش نشنال اینترست آن است که اذعان می‌دارد: ایالات متحده بخش قابل توجهی از ذخایر رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل، که سیستم‌های دفاع هوایی و موشکی چندلایه دارد، در برابر ایران استفاده کرد. طبق اعلام اسرائیل، رژیم قبل از این هم نیمی از پرتابگر‌های موشکی خود را در واکنش به حملات از دست داده بود.

نویسندگان با یادآوری مصائب آمریکا در جنگ احتمالی با چین تاکید دارند: مطالب زیادی در مورد اینکه کمبود مهمات تهاجمی چگونه موجب می‌شود که ایالات متحده در هر درگیری طولانی‌مدت نتواند یک ارتش پیشرفته را پشت سر بگذارد، نوشته شده است. نه تنها ذخایر مهمات آمریکایی محدود است، بلکه تجهیزات تحویلی نیز در حال کاهش هستند، زیرا ناوگان کشتی‌های جنگی سطحی، جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها ما به طور پیوسته در حال کوچک شدن است.

طبق تحلیل، نیروی هوایی ایالات متحده حدود نیمی از ناوگان B-۲ خود را فقط برای حمله به سایت هسته‌ای ایران در عملیات «چکش نیمه شب» استفاده کرد. زیرساخت‌های تهاجمی آمریکا محدود هستند و دفاع از آنها در برابر حملات موشکی و پهپادی برای غلبه موفقیت‌آمیز بر هر گونه تهاجم چینی حیاتی خواهد بود. شاید عجیب به نظر برسد که موشک رهگیر چند میلیون دلاری برای مقابله با یک پهپاد هزار دلاری شلیک شود، حال منطقی است که هر تعداد موشک رهگیر برای دفاع از یک کشتی چند میلیارد دلاری در برابر آن پهپاد استفاده شود.

نشنال اینترست نوشت، اگر ایرانی‌ها بتوانند در عرض چند روز، ۲۵ درصد از ذخایر تاد و بخش قابل توجهی از موشک SM-۳ آمریکا را تمام کنند، چینی‌ها قادر خواهند بود در عرض چند ساعت انبار‌ها را خالی کنند.