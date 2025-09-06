جوان آنلاین: موج اعتراضات در لبنان به طرح خلع سلاح حزب‌الله که تحت عنوان محدود کردن سلاح در دست دولت پیگیری می‌شود با مصوبه جمعه شب کابینه لبنان شدت گرفت. در شرایطی که مقاومت لبنان به صراحت نشان داده است که به خلع سلاح رضایت نخواهد داد، نتیجه یک نظرسنجی تصریح کرده که اکثریت افکار عمومی لبنان هم این موضع‌گیری حزب‌الله را باور دارند به طوری که ۸۱درصد معتقدند مقاومت، سلاح خود را بدون ارائه تضمین‌های لازم تحویل نخواهد داد.

طرحی که توماس باراک نماینده امریکا چندی پیش تحت عنوان حل بحران لبنان روی میز گذاشته بود و خلع سلاح حزب‌الله در مقابل عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیست از پنج پایگاه مرزی در جنوب لبنان و آزادسازی بودجه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ اخیر را در بر می‌گرفت، همان‌طور که انتظار می‌رفت آتش اعتراضاتی را شعله‌ور کرد و همچنان خاموش نشده است. جمعه شب پس از پایان جلسه‌ای که بیش از سه ساعت طول کشید و طی آن پنج وزیر احزاب شیعه از جمله دو وزیر حزب‌الله، دو وزیر جنبش امل و یک وزیر مستقل در اعتراض به بررسی اجرای طرح ارتش برای محدود کردن تسلیحات در دست دولت جلسه را ترک کردند صد‌ها تن از حامیان حزب‌الله و جنبش امل لبنان در اعتراض به طرح یاد شده که مطابق پیشنهاد امریکاست، راهپیمایی‌های گسترده‌ای را با موتورسیکلت در ضاحیه جنوبی بیروت به راه انداختند. اظهارات «پل مرقص» وزیر اطلاع‌رسانی دولت لبنان در حمایت از اینکه کابینه از طرح ارتش برای محدود کردن تسلیحات در دست دولت استقبال کرده و تصمیم دارد بررسی‌ها در این خصوص را محرمانه نگه دارد نیز، مزید بر علت اعتراضات شد تا جایی که همزمان، نیرو‌های ارتش لبنان در ورودی‌های ضاحیه جنوبی بیروت مستقر شدند و اظهارات نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان درباره جلسه و تأیید طرح ارتش درباره انحصار سلاح نیز تأثیر محسوسی در افکار عمومی نگذاشت. نبیه بری گفته بود: «اوضاع مثبت است و باد‌های سمی شروع به فروکش کردن کرده‌اند و آنچه درباره طرح نظامی ارتش اتفاق افتاده صلح داخلی را حفظ می‌کند.»

مقاومت مقابل جنگ داخلی می‌ایستد

تصمیم دولت لبنان برای انحصار سلاح در حالی گرفته شد که حزب‌الله و حامیان مردمی آن مخالف تحویل سلاح‌های خود بوده و بر تعهد به گزینه‌های دفاعی خود تا زمانی که شروط امنیتی و سیاسی آنها محقق شود، تأکید دارند. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان هم بار‌ها تأکید کرده است که این حزب تنها بعد از عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و توقف حملات آن به این کشور و نیز آزادسازی تمامی اسرای لبنانی و آغاز عملیات بازسازی، سلاح‌های خود را تحویل خواهد داد. علی عمار، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان دیروز اظهار کرد که سلاح مقاومت سلاحی مشروع و قانونی است به ویژه در زمانی که اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. عمار در گفت‌و‌گو با شبکه المنار تصریح کرد: «افرادی که به دنبال سلب مشروعیت از سلاح مقاومت هستند، خودشان بر اساس منشور سازمان ملل و قانون اساسی فاقد مشروعیت هستند.» این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد، مقاومت تا به الان به دولت لبنان فرصت داده است تا به تجاوزات رژیم صهیونیستی پایان داده و اراضی اشغالی و اسیران لبنانی را آزاد کند. وی گفت که برخی در دولت می‌کوشند بین ارتش و مقاومت منازعه به وجود بیاورند و صلح داخلی را تهدید کنند، آنها در محاسبات خود دچار توهم شده‌اند و این منازعه و درگیری به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد. عمار تأکید کرد: «مقاومت آماده گفت‌و‌گو درخصوص استراتژی امنیت ملی است، اما برخی تسلیم دیکته‌های خارجی شده‌اند. خلع سلاح مقاومت صرفاً با گرفتن جان همه ما امکان پذیراست.» این نماینده حزب‌الله اظهار کرد: «مقاومت به کسی اجازه نخواهد داد آن را به جنگ داخلی بکشاند، هرکس که به دنبال جنگ داخلی است، این امر به زیانش تمام خواهد شد. مقاومت امکانات، منابع، نیروی انسانی برای مقابله با هرگونه تجاوز صهیونیست‌ها را در اختیار دارد.» حسن عزالدین از اعضای جنبش حزب‌الله نیز گفت: «ما باید میان انحصار سلاح و خلع سلاح تمایز و تفاوت قائل شویم، انحصار سلاح در توافق طائف یا آنچه به سند وفاق ملی معروف شد، دربرگیرنده خلع سلاح شبه‌نظامیان با هدف انحصار سلاح‌های رها شده و بی‌حساب و کتاب که منجر به جنگ داخلی شد و سلاح مقاومت در آن زمان از سوی اولین دولت لبنانی که پس از توافق طائف تشکیل شد، مستثنی شد.» عزالدین ادامه داد: «آنها (دشمنان) به دنبال خلع سلاح مقاومت هستند تا بتوانند در چارچوب طرح توسعه‌طلبانه موسوم به اسرائیل بزرگ، لبنان را اشغال کنند، طرحی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی آن را در نقشه ادعایی خود برای خاورمیانه جدید ارائه کرد.» وی، طرح خلع سلاح مقاومت را اجرای دیکته‌های خارجی و در راستای خدمت به امنیت رژیم صهیونیستی و ثبات آن قلمداد کرد.

مخالفت لبنانی‌ها

روزنامه لبنانی الاخبار در تشریح نتایج یک نظرسنجی که «مرکز بین‌المللی داده‌ها» انجام داده، اعلام کرد که بیشتر مردم لبنان از تحویل سلاح حزب‌الله حمایت نمی‌کنند، آن هم در شرایطی که هیچ تضمینی برای پایبندی دشمن صهیونیستی به عقب‌نشینی از نقاط اشغالی و توقف تجاوز‌ها به لبنان وجود ندارد. ۴/ ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در مورد اینکه آیا حزب الله سلاح خود را بدون تضمین‌های واقعی تحویل خواهد داد، معتقد بودند که حزب‌الله این کار را نخواهد کرد مگر اینکه نخست، تضمین‌هایی دریافت کند. در مقابل، تنها ۶/۶ درصد پاسخ دادند که مقاومت ممکن است با تحویل سلاح خود بدون تضمین موافقت کند. این نظرسنجی که بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست (۳۰ مرداد تا ۴ شهریور) گذشته انجام شد، شامل هزار لبنانی بود که در مناطق مختلف توزیع شده بودند و بر شکاف در مواضع لبنانی‌ها در مورد تحویل سلاح حزب‌الله تأکید کرد. ۲ /۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند تنها در سایه تضمین‌های رژیم صهیونیستی در مورد عقب‌نشینی از اراضی اشغالی توقف تجاوزها، خلع سلاح را می‌پذیرند. در مقابل، ۲/ ۳۴ درصد از تحویل سلاح حزب‌الله حمایت کردند. بالاترین درصد مخالفت با تحویل بدون تضمین سلاح در میان پاسخ‌دهندگان شیعه با رقم ۳/ ۹۶ درصد ثبت شد. این نسبت در میان دروزی‌ها ۳/ ۵۹ درصد و در میان مارونی‌ها ۵/ ۴۴ درصد بود. در این زمینه، ۲/ ۶۳ درصد درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که معتقد نیستند که پایبندی حزب‌الله به تحویل سلاح خود در مهلت تعیین شده توسط دولت منجر به عقب‌نشینی و توقف نقض‌ها خواهد شد. در مقابل، ۴/ ۲۶ درصد از آنها معتقد بودند که تحویل سلاح ممکن است در این زمینه کمک کند. ۴/ ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که ارتش با حزب‌الله درگیر نخواهد شد. در مقابل ۶/ ۳۶ درصد معتقد بودند که ارتش ممکن است از زور برای جمع‌آوری سلاح استفاده کند.