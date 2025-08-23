شاخص بورس ۴ هزار واحد افت کرد

جوان آنلاین: در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از ۱۳میلیارد و ۵۸۴میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان در بیش از ۲۲۱هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۴هزار و ۲۵۴واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۴۷۰هزار و ۹۵۸واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی نوری، فولاد و رمپنا شد و در مقابل نمادهای شپدیس، پارسان و خساپا با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۶میلیارد و ۸۱۳میلیون ورقه به ارزش ۱۵هزار و ۱۴۳میلیارد تومان در ۱۱۱هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۳واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۳هزار و ۲۵۶واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سامان، شرانل و کیسون شد و در مقابل نمادهای معاملاتی آریان، فزر و نیان بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.