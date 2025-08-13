تلاش مصر برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

جوان آنلاین: «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر روز چهارشنبه گفت که کشورش به محض آتشبس در نوار غزه، میزبان کنفرانسی بینالمللی برای بررسی بازسازی غزه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وی در مصاحبه با سایت «اسپوتنیک» افزود که گسترش عملیات نظامی در غزه فاجعه خواهد بود بنابراین تلاشها برای تقویت مذاکرات آتش بس باید تشدید شود.
عبدالعاطی درخصوص همکاری میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران گفت که مصر در راستای ایجاد کانالهایی میان طرفین و ازسرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن تلاش میکند.
وی با بیان اینکه مذاکرات با اتیوپی درباره سد النهضه به بن بست رسیده، گفت که قاهره در صورت هرگونه خسارت، براساس قانون بینالمللی اقداماتی را برای تضمین منافع آبی مصر اتخاذ خواهد کرد.
عصر روز گذشته عبدالعاطی تلفنی با «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ازسرگیری همکاری میان طرفین و ازسرگیری مذاکرات هستهای رایزنی کرده است.