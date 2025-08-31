هوشمندسازی شبکه آب و فاضلاب خراسان رضوی

حسین امامی به مناسبت هفته دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشریح اقدامات و برنامه‌های این شرکت در زمینه تأمین آب و خدمات فاضلاب برای شهروندان استان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر، بیش از ۲۹۰۰ روستا و ۹۶ درصد از جمعیت استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری ۲۸۵ میلیارد تومانی برای هوشمندسازی شبکه آب و فاضلاب شهرهای بزرگ استان خبر داد و تاکید کرد :علیرغم محدودیت‌های مالی و تحریم‌های موجود، پروژه‌های آب و فاضلاب استان با قوت در حال اجرا هستندو در سال جاری ۴۳ پروژه در دست اقدام و سال گذشته، ۴۴ پروژه با ظرفیت مجموع ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه به بهره‌برداری رسیدند.