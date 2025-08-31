هوشمندسازی شبکه آب و فاضلاب خراسان رضوی

حسین امامی به مناسبت هفته دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشریح اقدامات و برنامههای این شرکت در زمینه تأمین آب و خدمات فاضلاب برای شهروندان استان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر، بیش از ۲۹۰۰ روستا و ۹۶ درصد از جمعیت استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از سرمایهگذاری ۲۸۵ میلیارد تومانی برای هوشمندسازی شبکه آب و فاضلاب شهرهای بزرگ استان خبر داد و تاکید کرد :علیرغم محدودیتهای مالی و تحریمهای موجود، پروژههای آب و فاضلاب استان با قوت در حال اجرا هستندو در سال جاری ۴۳ پروژه در دست اقدام و سال گذشته، ۴۴ پروژه با ظرفیت مجموع ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه به بهرهبرداری رسیدند.
وی افزود: سال گذشته موفق به احداث ۳۵۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۴۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شدیم. همچنین دو پروژه عمده فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان و پروژه فاضلاب روستایی با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بهروزرسانی زیرساختها گفت: برای هوشمندسازی شبکه و تعویض لولههای فرسوده، قراردادهایی به ارزش ۲۸۵ میلیارد تومان منعقد شده که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دولتی تأمین میشود. در شهرهای بزرگی مانند نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و قوچان، پروژههای کاهش مصرف انرژی متناسب با نیاز هر شهر طراحی و اجرا خواهد شد.
وی یکی از بزرگترین چالشها را هدررفت آب از طریق اتصالات غیرمجاز و فرسودگی شبکه دانست و تأکید کرد: متأسفانه نزدیک به یکسوم آب تولیدی در شبکه هدر میرود. عمر مفید بسیاری از لولهها به پایان رسیده و همین موضوع ضرورت اجرای سریعتر طرحهای نوسازی را دوچندان میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: بیش از ۸۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی و کمتر از ۸ درصد در بخش شرب است. حفر چاههای جدید از اولویتهای ماست، اما حفر چاههای غیرمجاز و مجاورت آنها موجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی و ایجاد چالشهای جدی شده است.
در حال حاضر بیش از ۲۹۰۰ روستا و ۹۶ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب استان خراسان رضوی قرار دارند.