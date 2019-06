﻿ دو ایرانی در بین برترین عکاسان نجومی ۲۰۱۹+عکس

سرویس فرهنگ‌وهنر جوان آنلاین: نامزد‌های مسابقه عکاسی نجومی سالانه رصدخانه سلطنتی گرینویچ بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام شده‌اند و در این میان نام دو عکاس ایرانی به چشم می‌خورد. عکاسان با هر سطح از مهارت عکاسی مجاز بودند تا تصاویر خود را به این رویداد ارسال کنند.



به گزارش وبسایت موزه گرینویچ، رویداد عکاسی از آسمان شب Insight Investment در سال ۲۰۱۹ یازدهمین دوره این رقابت‌هاست. در این رقابت بیش از ۴۶۰۰ تصویر از عکاسان آسمان شب در ۹۰ کشور جهان شرکت داده شده است.



این دوره از رقابت در ۹ دسته برگزاری شده است: افق آسمان، شفق قطبی، انسان و فضا، خورشید ما، ماه ما، سیارات دنباله دار‌ها و سیارات، ستاره‌ها و سحابی‌ها و در نهایت بهترین عکاس نجومی این دسته‌بندی‌ها را شامل می‌شوند. شرکت کنندگان در این رقابت مجاز بودند تا ۱۰ تصویر را برای برنده شدن جایزه نقدی ارسال کنند. تصاویر برگزیده این عکاسان در موزه ملی ماریتیم به نمایش درخواهد آمد.

ایرانیان حاضر در جمع بهترین عکاسان نجومی جهان!



مجید قهرودی و مسعود قدیری دو عکاس ایرانی هستند که تصاویر آن‌ها به مرحله نهایی راه یافته است. عکس «آغوش کوه‌ها، قلب کائنات» (Embrace of the Mountains, Heart of the Universe!) از مجید قهرودی، منظره‌ای است از کوه دماوند که در پس آن نمایی از کیهان به تصویر کشیده شده است.