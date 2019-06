سرویس دانش و دانشگاه جوان آنلاین: یکی از نگرانی‌های تازه، دارایی دیجیتال و ردپای فعالیت‌های مجازی است که پس از مرگ باقی می‌ماند و شاید هم دردسر ساز بشود. اگر مایل نیستید که پس از مرگ این اطلاعات از شما به یادگار بمانند این تنظیمات را انجام دهید تا پس از مرگ تکلیف دارایی دیجیتال‌تان هم مشخص شود.

۱- وارد آدرس myaccount.google.com شوید.

۲- بخش Data & personalization را انتخاب کنید.

۳- گزینه Make a plan for your account را پیدا کنید.

۴- روی Start کلیک کنید.

۵- مشخص کنید چه مدت زمانی پس از اینکه غیرفعال شدید گوگل اطلاعات شما را حذف کند. این گزینه به طور پیش‌فرض روی ۳ ماه تنظیم شده، اما قابل افزایش است.

۶- روی کلید next بزنید.

۷- حالا باید مشخص کنید چه افرادی به حساب کاربری شما دسترسی داشته باشند. می‌توانید تا ۱۰ نفر که عضو گوگل هستند را انتخاب کنید.

۸- در بخش Set AutoReply باید پیامی بنویسید که پس از مرگ به طور خودکار به ایمیل‌های دریافتی ارسال شود تا دیگران بدانند که دیگر زنده نیستید.