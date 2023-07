گزارش دانشجوی ۱۸ ساله موجب استعفای رئیس دانشگاه رییس استنفورد شد

به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایسنا، هشت ماه پیش «تئو بیکر»، دانشجوی ۱۸ ساله دانشگاه استنفورد گزارشی در روزنامه استنفورد دیلی (The Stanford Daily) در مورد دستکاری مقالاتی که رییس دانشگاه استنفورد در آن‌ها مشارکت داشته است، منتشر کرد. گزارشی که می‌تواند او را به جوان‌ترین برنده جایزه جورج پولک در تاریخ روزنامه‌نگاری آمریکا تبدیل کند.



این گزارش و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، سبب شد که «مارک تسیر-لاوین» (Marc Tessier-Lavigne)؛ رییس دانشگاه استنفورد مجبور به استعفا شود. او هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که به خاطر خیر دانشگاه و به خاطر بحث در مورد توانایی مدیریت او، از ۳۱ آگوست (۹ شهریور) پست خود را ترک خواهد کرد، ولی به عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه باقی خواهد ماند. هیئت مدیریه استنفورد استعفای او را پذیرفت و اعلام کرد که با تسیر-لاوین موافق است که این به نفع دانشگاه است.



"بیکر" چند ماه پس از این‌که دوره کارشناسی خود را شروع کرده بود، متوجه شده بود که پژوهشگران آنلاین در مورد این‌که مقالات رییس استنفورد حاوی تصاویر دستکاری شده هستند یا خیر، بحث می‌کنند و به دنبال آن رفت که این موضوع را پیگیری کند.



بیکر با مشارکت چند نفر از کارشناسان به پیگیری این موضوع پرداخت. یکی از آن‌ها «الیزابت بیک» بود که به نوعی متخصص شماره یک تشخیص دستکاری تصاویر علمی است. آن‌ها به همراه دو پژوهشگر دیگر در زمینه سوءرفتار‌های پژوهشی، مجموعه‌ای از نتایج دستکاری شده در آزمایشگاه‌های «تسیر-لاوین» در موسسه‌های مختلف در ۲۰ سال اخیر را بررسی کردند.



هیئت امنای دانشگاه استنفورد، گروهی را برای بررسی ادعای مطرح‌شده در این گزارش تشکیل داد و با بررسی بیش از ۵۰ هزار سند، بیش از ۵۰ مصاحبه و نظرات کارشناسان قانونی، گزارشی در این زمینه منتشر کرد.



این گزارش نشان داد که "تسیر-لاوین" در ۷ مقاله که نویسنده میانی یا ثانویه در آن‌ها بوده است، هیچ مسئولیتی در قبال دستکاری داده‌ها نداشته است. نویسندگان اولیه مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند و در بسیاری از موارد اصلاحاتی را انجام می‌دهند. اما این گزارش ۲۲ صفحه‌ای، نقص جدی را در ۵ مقاله‌ای تسیر-لاوین مسئول یا نویسنده ارشد آن‌ها بوده، پیدا کرده است.



این گزارش با وجود این‌که اتهام دست داشتن او در دستکاری داده‌ها را رد کرده است، ولی عملکرد مدیریتی او را در نظارت بر کار و تصحیح نکردن اشتباهات زیر سوال برده است. تا به امروز، تسیر-لاوین هرگونه «تقلب یا جعل داده‌های علمی» را رد کرده است. او در بیانیه استعفای خود گفته است که «از اعتماد بیش از حد به شاگردانش پشیمان است».



تئو بیکر؛ دانشجوی ۱۸ ساله استنفورد نیز که مسبب استعفای رییس دانشگاه شده، در پادکست خود گفته است: «من قطعاً بیشتر از یک بار رویای مارک تسیر-لاوین را دیده‌ام. این آخرین چیزی است که وقتی می‌خوابم به آن فکر می‌کنم و اولین چیزی که وقتی از خواب بیدار می‌شوم. این فوق‌العاده استرس‌زاست... اول از همه، او کسی است که شایسته احترام است... و دوم اینکه مسئولیت جامعه من است.»



تسیر-لاوین گفته است که در آزمایشگاه فعلی خود در استنفورد، کنترل‌ها را تشدید خواهد کرد. من این کار و شیوه‌های بهتر دیگری را به شدت به کار خواهم گرفت تا اطمینان حاصل کنم که این نوع مشکلات تکرار نمی‌شوند.



