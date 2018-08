هشدار! ام اس در کمین اهالی مد و شیک پوشان

جوان آنلاین: کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند فلز آلومینیوم می‌تواند سبب ابتلای افراد به بیمار MS (multiple sclerosis) شود؛ به نظر می‌رسد آلومینیوم سبب تحریک ژن‌های عامل بیماری MS شود.

دربیماری ام اس، که در دسته بیماری‌های خود ایمنی است، سیستم ایمنی بدن به اشتباه به عصب‌ها حمله می‌کند و سبب ایجاد عارضه‌های مختلف برای بیماران ازجمله ناتوانی درحفظ تعادل، خستگی، درد در تمامی ماهیچه ها، احساس سوزن سوزن شدن درنوک انگشتان و کف پا، نابینایی موقت، فلجی و لمس، ناتوانی درتکلم و مواردی از این دست می‌شود.

آزمایش‌ها روی ۱۴ بیمار نشان داده است در سلول‌های مغزی تمام آن‌ها نشانه‌هایی از فلز آلومینیوم وجود دارد.

یافته‌های پیشین همچنین نشان داده است وجود فلز آلومینیوم دربدن می‌تواند زمینه ساز ابتلا به بیماری زوال عقل باشد.

فلز آلومینیوم در بسیاری از محصول‌های آرایشی، بهداشتی و درمانی ازجمله ضد تعریق‌ها وجود دارد و بر اثر استفاده به تدریج جذب بدن می‌شود و اثر مخرب خود بر سیستم ایمنی بدن را می‌گذارد.

پژوهش روی ارتباط ابتلا به ام اس و وجود فلز آلومینیوم در سلول‌های مغزی افراد به وسیله دانشمندان دانشگاه کیل (Keele University) انجام شده است.

در کالبد شکافی و بررسی سلول‌های مغزی افراد متوفی بر اثرابتلا به آلزایمر هم نشانه‌هایی از وجود فلز آلومینیوم وجود دارد و سطح این فلز در مغز مبتلایان به آلزایمر بیشتر از افراد غیر بیمار بوده است.

بیماری ام اس، نوعی بیماری خود ایمنی است که بر مغز و نخاع بیماران اثر می‌گذارد، بر اثر این بیماری سیستم ایمنی به اشتباه به پوشش محافظتی عصب‌ها حمله کرده و آن‌ها را از بین می‌برد و به این ترتیب بیمار دچار عارضه‌های مختلف می‌شود.

آمارها نشان می‌دهند بیش از ۱۰۰ هزارنفر در انگلستان به ام اس مبتلا هستند و هر هفته هم ۲۰۰ نفر در آمریکا به این بیماری دچار می‌شوند.

علامت‌های بیماری درطول زمان بدتر می‌شود، زیرا سطح بیشتری از پوشش عصبی بدن بیمار از بین می‌رود.

این بیماری راهکار درمانی قاطع ندارد و تنها داروهای کورتونی سبب تسکین درد می‌شوند که خود عارضه‌هایی دوچندان برای بیماران ایجاد می‌کنند.

محققان دانشگاه کیل، در این آزمایش بافت مغز ۱۴ بیمار دررده سنی ۳۹ تا ۸۲ سال را که دراثر ام اس جان خود را از دست داده بودند بررسی کرده و مقداربالای فلز آلومینیوم را در سلول‌های مغزی کشف کردند.

کارشناسان اعتقاد دارند موارد مختلفی ازجمله عامل‌های ژنتیکی، محیط و شیوه زندگی در ابتلای افراد به بیماری ام اس اثرگذاراست.

چندی پیش پژوهشی به وسیله دانشمندان سوئدی نشان داد افرادی که درمعرض رنگ‌های شیمیایی، لاک الکل و مواردی از این دست قراردارند بیش از دیگران به بیماری ام اس مبتلا می‌شوند، زیرا ژن‌های اثرگذار بر بیماری دربدن آن‌ها به دلیل استشمام بوی رنگ فعال می‌شوند.

حتی افرادی که در زمینه تعمیر و ساخت کفش فعالیت می‌کنند به دلیل استشمام بوی رنگ و پولیش روی کفش بیش از دیگران درمعرض ابتلا به ام اس قراردارند.

کارشناسان اعلام کرده اند به پژوهش‌های بیشتری درباره اینکه چگونه فلز آلومینیوم سبب فعال کردن ژن‌های محرک بیماری ام اس می‌شود نیاز است، اما به طور کلی استفاده از ضد تعریق‌های دارای اکسید آلومینیوم برای آن‌ها که می‌خواهند این بیماری خطرناک به سراغشان نیاید توصیه نمی‌شود.

یافته‌های به دست آمده از این تحقیق درمجله بین المللی تحقیقات محیط زیست و بهداشت عمومی (the International Journal of Environmental Research and Public Health) به چاپ رسیده است.

منبع: Dailymail