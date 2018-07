جوان‌آنلاین: مصرف میوه، یکی از راه‌های سالم برای کاهش وزن سریع است، اما بهترین میوه برای کاهش وزن کدام است؟ میوه‌ها گرش خون را بهبود می‌بخشند و سیستم ایمنی بدن را قوی‌تر می‌کنند، پوست را جوان و شاداب نگاه می‌دارند، مو‌ها را براق می‌کنند و سلامت عمومی بدن را افزایش می‌دهند.



رژیم میوه‌ها یکی از پر طرفدارترین و در عین حال موثر‌ترین رژیم‌های لاغری در دنیا به شمار می‌روند که در این رژیم مانند رژیم‌های دیگر نکات مهم و کاربردی را دانست و آن را دنبال کرد. کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام Fitness به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی در افراد چاق و دارای اضافه وزن محسوب می‌شود.



میوه‌هایی با کربوهیدرات‌های بالا:

میوه‌هایی با انرژی و کربوهیدرات بالا همچون موز، آناناس، انگور و مانگو را به عنوان صبحانه مصرف کنید تا در عین تامین انرژی لازمه برای آغاز روز و فعالیت به کاهش وزن شما کمک کند.



میوه‌هایی با کربوهیدرات پایین:

هندوانه - هلو- سیب و.. میوه‌هایی با کربوهیدرات پایین‌تر هستند، اما آب فراوانی در آن‌ها وجود دارد که به همین دلیل درجه حرارت بدن را کنترل و تنظیم می‌کنند و به دفع کلسترول‌های مضر از بدن کمک می‌کنند. این میوه‌ها انرژی لازم برای فعالیت مناسب سیستم عصبی را فراهم می‌کنند. قند موجود در این میوه‌ها با بی نیازی بدن به قند‌های دیگر از طرفی به سوزاندن قند‌های اضافی در بدن منجر و در نهایت لاغری را به بار می‌آورد.



کمک مرکبات و توت‌ها به کاهش وزن:

رژیم لاغری غنی با این میوه‌ها حفظ مواد معدنی مهم و ضروری در بدن به خطر نمی‌افتد. مقداری لیمو - پرتقال و یا خانواده خوش مزه به سیستم حرکتی بدن این اجازه را می‌دهد که نیروی خود را تامین کرده و گرسنگی و ضعف رخ ندهد. مهم‌تر از همه این میوه‌ها خون را تصفیه و قدرت بدنی را بالابرده و سلامت قلب را هم در دوران رژیم و هم در دوران عادی تضمین می‌کند.



لاغری با میوه‌های آب دار:

اسم میوه آبدار را که می‌شنویم به یاد هندوانه - طالبی و.. می‌افتیم. این میوه‌ها بخش بزرگی از رژیم لاغری میوه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند چرا که این میوه‌ها با هیدراته کردن و بازسازی بافت‌های بدن در کنار تامین انرژی این امکان را فراهم می‌کنند که در کنار لاغری جوانی و شادابی بدن حفظ شود.



کاهش وزن و لاغری با میوه‌های خشک:

میوه‌های خشک امروزه به صورت گسترده مصرف می‌شوند که این روش موقعیت مصرف میوه‌های فصول مختلف را در هر فصلی ایجاد می‌کند که تنها نکته در مصرف این میوه‌ها دقت به تاریخ مصرف و طبیعی بودن آن‌ها است که اگر به صورت خانگی انجام شود و توسط خودتان بسیار بهتر و مناسب خواهد بود.



۱. آناناس برای لاغری:

آناناس یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین میوه‌های گرمسیری است. شامل تیامین، منیزیم، ویتامین B۶، ویتامین C، ریبوفلاوین، نیاسین، مس، آهن و فولات است. آناناس علاوه بر کاهش وزن برای مشکلاتی از جمله آسم، دیابت Diabetes و بیماری‌های قلبی مفید است همچنین نشان داده شده که میوه باعث بهبود اخلاق، بهبود مو و پوست، افزایش سطح انرژی، تنظیم فشار خون و کاهش خطر ابتلا به سرطان‌های خاص می‌شود، آناناس نیز می‌تواند باروری، و هضم غذا را بهبود بخشد.



۲. لاغری با موز:

موز منبع خوبی از پتاسیم، ویتامین B۶، منگنز، منیزیم، ویتامین C، فولات و پروتئین است، با تمام این ویتامین‌ها و مواد مغذی، موز برای سلامتی عمومی و بیماری‌های خاص از جمله سرگیجه، درد عضلانی و سر درد مفید است.

موز چربی سوز است، در حالی که کالری کمی دارد، اما فیبر غذایی تولید می‌کند.



۳. هندوانه یک میوه لاغری:

هنگامی که هندوانه به ذهن می‌آید، برخی فکر می‌کنند که حاوی قند طبیعی زیادی است که می‌تواند برای کاهش وزن سریع مضر باشد، اما حقیقت ندارد. هندوانه، آب بسیار زیادی دارد همچنین حاوی دوز سالم اسید آمینه، آنتی اکسیدان، لیکوپن، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین B۶ و ویتامین C. است. هندوانه دارای مقدار زیادی مواد مغذی است علاوه بر از دست دادن وزن، خوردن هندوانه می‌تواند هیدراته شما را حفظ کند، و سلامت قلب را بهبود ببخشد.



۴. سوزاندن چربی با گریپ فروت:

گریپ فروت به غیر از سوزاندن چربی، سطوح مطلوب ویتامین C، لیکوپن، پتاسیم، فیبر و کولین را ارائه می‌دهد.



۵. گلابی برای لاغری و کاهش وزن:

گلابی یکی دیگر از میوه‌های پر ارزش در زمینه کاهش وزن سریع است، بسته بندی شده با پروتئین، فیبر، پتاسیم، ویتامین C، ویتامین K. و مقداری ریبوفلاوین، آهن، کلسیم، منیزیم، فولات، مس، آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین B-۶؛ گلابی در برابر رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کند، به هضم غذا کمک می‌کند، بدن را سم زدایی می‌کند و خطر ابتلا به دیابت را کاهش می‌دهد.



۶. کمک لیمو به کاهش وزن:

احتمالا یکی از همه کاره‌ترین میوه‌های کاهش وزن، لیمو است. این مرکب ترش حاوی مقادیر بالایی از ویتامین C. و مقادیر کمتری از تیامین، کلسیم، منیزیم، مس، فولات و پانتوتنیک اسید است. لیمو علاوه بر تقویت بدن و بهبود هضم و سم زدایی، می‌تواند به طور بالقوه از سلامت استخوان‌ها حمایت کند، جذب آهن را افزایش دهد، سنگ کلیه را از بین می‌برد یا حتی آن را دفع می‌کند، ایمنی و سلامت قلب را تقویت می‌کند و پوست را روشن می‌کند.



۷. چربی سوزی با مصرف انار:

انار یکی از بهترین چربی سوز‌ها است که از مزایای سلامتی برخوردار است. آنتی اکسیدان ها، فیبر، پروتئین، فولات، پتاسیم، فلاونوئیدها، ویتامین C، ویتامین B۶، ویتامین K، پلی فنل‌ها و فسفر را ارائه می‌دهد. انار برای مبارزه با فشار خون بالا، هیپرگلیسمی، التهاب، کلسترول بالا، سرطان‌های خاص و استرس اکسیداتیو مناسب است.



۸. آووکادو برای لاغری:

آووکادو چربی سوز است. همچنین دارای چربی سالم است که برای عملکرد قلب مفید می‌باشد. همچنین دارای انواع ویتامین B, C, K, E.، فیبر، پتاسیم، آهن، مگن یم، زینک و موارد دیگر است.



۹. چربی سوزی و لاغری با توت فرنگی:

دارای کربوهیدرات و کالری کم است، توت فرنگی یک چربی سوز سریع است؛ فیبر، آنتی اکسیدان، ویتامین C، پتاسیم، فولات، فلاونوئید‌ها و منگنز دارد در حالی که کاهش وزن یکی از مزایای قوی توت فرنگی است، آن‌ها ه. جریان خون را نیز بهبود می‌بخشند، و به مشکلات مختلف قلب و عروق کمک می‌کنند.



۱۰. کاهش وزن با مصرف پرتقال:

برای کمک به کاهش وزن و کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی، سرطان، بیماری کبد، دیابت، فشار خون بالا، مسائل مربوط به پوست و بیماری‌های قلبی مفید است، پرتقال منبع مهمی از ویتامین A، ویتامین B، ویتامین C، فیبر، مس، پتاسیم، کلسیم، ویتامین‌ها و مواد مغذی دیگر است.



۱۱. زغال اخته برای چربی سوزی:

زغال اخته، کوچک، اما قدرتمند است. همچنین خواص چربی سوزی دارد و هضم را تحریک میکند و شامل آنتی اکسیدان ها، ویتامین C، ویتامین K، فیبر، منگنز و است، زغال اخته می‌تواند قلب، پوست، استخوان، و سلامت روان را بهبود ببخشد.



۱۲. پاپایا برای چربی سوزی:

پاپایا (همچنین به عنوان Pawpaw) به عنوان یکی از بهترین چربی سوز‌ها شناخته شده است. آسیب‌های پوستی را کاهش، سلامت قلب، هضم را بهبود می‌بخشد. آنتی اکسیدان ها، پروتئین، فیبر، ویتامین A، ویتامین B۹، ویتامین C. و پتاسیم را به همراه لیکوپن ارائه می‌دهد؛ منیزیم؛ کلسیم؛ و ویتامین B۱، B۳، B۵، E. و K. را دارا است.



۱۳. گواوا برای لاغری:

گواوا یکی دیگر از میوه‌های گرمسیری هضم کننده است که متأسفانه به عنوان میوه‌های دیگر در بازار Store رایج نیست - با این حال، مزایای سلامتی باور نکردنی دارد که فراتر از کاهش در وزن است:از جمله:ایمنی بهتر و سلامت قلب، دیابت پایین، کاهش خطر ابتلا به سرطان، بهبود بینایی، استرس کمتر و بهبود بافت پوست، این میوه سبز پوستی و صورتی حاوی منگنز، فولات، آنتی اکسیدان ها، ویتامین A، ویتامین B، ویتامین C، آهن و کلسیم است. این میوه خوشمزه نه تنها برای زنان باردار ایمن است، بلکه برای آن‌ها بسیار مفید هم است؛ زیرا می‌تواند با عفونت‌ها و میکروب‌ها مبارزه کند و به بیماری صبحگاهی کمک کند.



۱۴. سیب برای کاهش وزن:

سیب، یکی از بهترین میوه‌ها برای کاهش وزن است، زیرا فیبر بالا (که به طور طبیعی هضم را تسریع می‌کند)، کالری کم دارد، و بیشتر، از آب تشکیل می‌شود. سیب غنی از فلاونوئید‌ها و آنتی اکسیدان‌ها است، و به طور بالقوه خطر بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان‌ها و فشار خون بالا را کاهش می‌دهد.

منبع: رکنا