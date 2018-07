گفت و گوی «جوان آنلاين» با امیرحسین شریفی، تهیه‌ کننده سينما درباره اكران فيلم خارجي در سينماها

در حالی که دولت و موسسه رسانه هاس تصویری قصد داشتند اکران فیلم خارجی را در دست بگیرند اکران فیلم خارجی «تمام پول‌های جهان»، (All the Money In the World) به کارگردانی ریدلی اسکات با بی اعتنایی کامل مخاطبان مواجه شده است.